Вынуждены были откладывать боевые операции. Reuters рассказало, как многочасовой сбой Starlink повлиял на украинских военных

25 июля, 17:48
Спутниковая интернет-система Starlink установлена вблизи города Покровск в Донецкой области (Фото: REUTERS/Inna Varenytsia/File Photo)

Системы Starlink, которые используют украинские военные, не работали два с половиной часа в ночь на пятницу, 25 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из старших командиров ВСУ.

«Боевые задачи выполнялись без видеосвязи, разведка поля боя проводилась с помощью ударных дронов», — написал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр).

Один из украинских командиров рассказал Reuters, что его подразделение было вынуждено отложить несколько боевых операций из-за сбоя в системе Starlink. Как также выяснило агентство, сбой показал, что полагаться на облачные сервисы для командования подразделениями и передачи разведки поля боя с беспилотников было «огромным риском».

«Если теряется связь с интернетом… возможность вести боевые операции практически исчезает», — сказал основатель украинской системы OCHI Александр Дмитриев.

По состоянию на апрель 2025 года, согласно публикациям украинского правительства в социальных сетях, Киев получил более 50 тысяч терминалов Starlink.

Хотя Starlink не работает в России, украинские чиновники заявили, что войска оккупантов также широко используют эти системы на передовой, добавило агентство.

«Сбой произошел из-за сбоя ключевых внутренних программных служб, которые управляют основной сетью», — написал вице-президент Starlink Майкл Николлс.

В работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX вечером в четверг, 24 июля, произошел сбой по всему миру, сообщили в компании. Это повлияло и на украинских военных. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Робер Бровди (Мадьяр) писал, что «Starlink лег по всему фронту».

Позже вице-президент Starlink Майкл Николс отмечал, что спутниковый интернет Starlink почти полностью восстановил работу после масштабного сбоя, который длился более двух часов.

Редактор: Кристина Пицуряк

