По всему миру произошел сбой Starlink, украинские бойцы сообщили о перебоях с интернетом

В работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX вечером в четверг, 24 июля, произошел сбой по всему миру, сообщили в компании.

Обновлено в 23:05. Коваленко сообщил, что Starlink снова начинает работать.

Обновлено в 22:40. Командующий Силами беспилотных Систем Робер Бровди (Мадяр) написал, что «Starlink лег по всему фронту».

Реклама

Ранее аналитики проекта DeepState со ссылкой на украинских бойцов сообщили, что их терминалы Starlink перестали работать. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что проблема не только в Украине, но и в некоторых других странах.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от системы Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона в соглашении о доступе к полезным ископаемым. Позже Илон Маск пообещал, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины.

В марте газета Financial Times сообщила, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat обсуждает с правительствами Европы возможность расширения своих услуг в Украине и потенциально может стать альтернативой Starlink. В Eutelsat заявили, что могут предоставить Украине 40 тысяч терминалов за несколько месяцев.

Украина получила первые терминалы Starlink в конце февраля 2022 года после обращения министра цифровизации Михаила Федорова к Илону Маску. По оценке специалиста в сфере связи и РЭБ Сергея Флэша Бескрестнова, у Сил обороны Украины до 100 тысяч терминалов Starlink, писало Defense Express. Президент Владимир Зеленский в феврале 2025 года говорил, что речь идет о 45 тысячах систем, которые работают в больницах, детских садах, школах и университетах.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что подписку на Starlink для Украины оплачивает Варшава, и стоимость составляет около 50 млн долларов в год.