Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп призывал его принять условия российского диктатора Владимира Путина, сообщает издание Financial Times .

В статье отмечается, что президент США сказал президенту Украины, что Путин заявил, что если Украина не согласится, он ее «уничтожит».

«Люди, знакомые с этим вопросом», рассказали изданию, что встреча много раз перерастала в «спор», во время которого Трамп «постоянно ругался».

Источники FT добавили, что президент США отбросил карты линии фронта в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский передал Путину всю Донецкую область, и неоднократно повторял тезисы, которые российский диктатор высказал во время их разговора за день до того.

«Хотя Украине в конце концов удалось вернуть Трампа к одобрению замораживания нынешних линий фронта, эта острая встреча, похоже, отражает капризный характер позиции Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина», — говорится в статье.

Встреча между Трампом и Зеленским состоялась на фоне новых попыток президента США прекратить войну с Россией после заключения перемирия между Израилем и ХАМАС, напомнило издание. Оно добавило, что Трамп отказался предоставить Украине ракеты Tomahawk, на что надеялись президент Украины и его команда, отправляясь в Вашингтон.

FT пишет. что встреча Трампа и Зеленского 17 октября напоминала встречу в феврале 2025 года, когда президент США вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом раскритиковали Зеленского за то, что они охарактеризовали как недостаток благодарности к США.

Европейские чиновники, которых проинформировали о встрече, рассказали изданию, что во время последней встречи с Зеленским Трамп, похоже, дословно перенял многие тезисы Путина, даже когда они противоречили его собственным недавним заявлениям о слабости России.

По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру нужно заключить сделку, иначе его ждет уничтожение.

Этот чиновник рассказал, что Трамп сказал Зеленскому, что он проиграет войну, предупредив: «Если [Путин] этого захочет, он тебя уничтожит».

В какой-то момент встречи президент США отбросил в сторону украинские карты поля боя, заявил чиновник, знакомый со встречей.

Белый дом и офис президента Украины не сразу ответили на запросы о комментариях.

«Отдавать [Донбасс] России без боя неприемлемо для украинского общества, и Путин это знает», — сказал FT Александр Мережко, глава комитета украинского парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Он сказал, что Путин, возможно, продвигает эту спорную идею «с целью вызвать раскол в Украине и подорвать наше единство».

Мережко добавил: «Речь идет не о том, чтобы получить больше территории для России, а о том, чтобы уничтожить нас изнутри».

Воинственное повторение Трампом риторики Путина 17 октября развеяло надежды многих европейских союзников Украины на то, что его можно убедить увеличить поддержку Киева, констатирует издание.

Перед этим эта надежда возросла, потому что Трамп в последние недели выразил разочарование и нетерпение относительно отказа российского президента активно участвовать в двусторонних мирных переговорах с Зеленским.

Трое других европейских чиновников, проинформированных об обсуждении в Белом доме, подтвердили, что Трамп большую часть встречи поучал Зеленского, повторяя слова Путина и призывая его принять российское предложение.

Один из чиновников сообщил, что «Зеленский был очень негативно настроен» после встречи, добавив, что европейские лидеры были «не оптимистичными, а прагматичными в планировании следующих шагов».

19 октября Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин «заберет» какую-то часть территории Украины. Также президент США сказал, что не может отдать Украине «все свое оружие», потому что это поставит под угрозу США.

Последние переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Виткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но перед переговорами должна пройти «тщательная подготовка».

По его словам, сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, опубликованном 19 октября заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС, и выразил мнение, что частью такого давления может стать поставка Украине американских ракет Tomahawk.