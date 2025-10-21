На какой сценарий окончания войны может рассчитывать Украина

Визит Зеленского в Вашингтон пошел не по тому сценарию, на который рассчитывали многие. Трамп выступил за фактически скорейшую заморозку. Неожиданно?

Не совсем. По крайней мере, именно такую последовательность я описал в декабре 2024, когда делал прогноз на 2025 год. Кратко изложу логику процесса и объясню, почему смотреть надо шире.

После фактического провала «быстрого решения» вопроса мира по исключительно американскому сценарию, вопросы российско-украинской войны, так или иначе стали фоном для будущих консультаций (и переговоров США-КНР). Оба государства имеют свои интересы в том, как война может завершиться. Но есть и общее — ни Пекину, ни Вашингтону не выгодна явная победа РФ (с провалом Украины), поскольку Кремль попытается претендовать на роль третьего мирового центра.

При этом ни Пекину, ни Вашингтону не выгодно и полное поражение РФ, поскольку КНР опасается дестабилизации возле своих границ и усиления американского влияния. США, в свою очередь, — дестабилизации Северо-Восточной Азии и усиления китайского влияния.

При этом оба государства не желают масштабирования войны и перехода ее на новый, региональный или глобальный уровень.

А дальше все зависит от характера их отношений.

В случае начала торговой войны (о чем Трамп уже заявил) следующий вопрос — готовы ли страны к угрозам вооруженного противостояния (воевать сейчас ни Пекин, ни США не хотят). В таком случае вероятен некий аналог грузинского сценария с выработкой долговременных механизмов прекращения огня.

Если бряцания оружием нет (что мы имеем сегодня), то интересы обоих государств — в недопущении ухудшения отношений. В таком варианте российско-украинская война является чрезмерным фактором риска. А значит ее надо заморозить. Чтобы вернуться (или не вернуться) к данному вопросу позже.

Теперь — смотрим на реальность.

1. США и КНР на пороге торговой войны.

2. Ни Вашингтон, ни Пекин не хотят грозить друг другу оружием.

3. Есть активность Вашингтона в работе на заморозку. Не удивлюсь, если будет и активность Пекина в том же направлении.

Является ли это для нас «приговором» и гарантией возобновления войны в будущем? Не совсем. Потому что:

а) Пока что США и КНР лишь угрожают друг другу торговой войной. Но будет встреча Трампа и Си и будут большие переговоры в начале 2026. То есть, данный сценарий остается пока вероятным, но одним из вероятных.

б) Даже в этом сценарии есть цикл, который можно условно охарактеризовать — способность Украины выстроить партнерства с другими государствами. И способность этой партнерской сети не допустить негативного сценария. Партнерства некие есть. Местами в результате усилий украинской стороны, местами — как результат интересов третьих государств при пассивности нашего МИДа и ОП (фактически, партнер как подарок судьбы). Но они есть. А значит можно работать.

