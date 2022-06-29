«Красной кнопки не существует». Эксперт объяснила, что находится в «ядерном чемоданчике» 29 июня, 15:11 Ядерный чемоданчик, выставленный в Ельцин-центре (Фото:yeltsin.ru)

Исследовательница центра российских и евразийских студий Гарвардского университета, эксперт по вопросам ядерной безопасности Марьяна Буджерин в интервью Радио НВ объяснила, что находится в ядерном чемоданчике, который носят за лидерами государств, обладающих ядерным оружием.



«Это фактически система, через которую главнокомандующий, президент, может связаться со своими силами, штабом сил этого ядерного сдерживания», — сказала она.

По словам Буджерин, этот чемодан соединен с системой предупреждения ракетного удара, и если с военных спутников поступает информация об угрозе, то система подает определенный знак. После этого проверяется, действительно ли сигнал тревоги был дан обоснованно, и если нет, то он отменяется.

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«Если действительно есть вот удар, ракета, скажем, летящая в направлении этой самой России, тогда президент имеет определенные коды, которые он может ввести в эту систему для того, чтобы она активизировалась. У него теперь есть прямая связь со штабом этих стратегических сил, соответственно, этот штаб имеет связь вплоть до всех этих частей, людей, командных пунктов, управляющих этими ракетами. И через систему кодов предоставляется фактически авторизация запуска ракеты. Но эта система действительно многоступенчатая и сложная. Вот, скажем, той же красной кнопки, ее не существует», — объяснила эксперт.

По ее словам, президент может принять решение и запустить ответный ядерный удар за время от 15 минут до получаса.

22 июня таблоид Mirror опубликовал статью о том, что полковник ФСБ в отставке Вадим Зимин, который носил ядерный чемодан российского диктатора Владимира Путина, находится в тяжелом состоянии в реанимации после попытки самоубийства.

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