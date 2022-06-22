Выстрел в голову. Сотрудник ФСБ, который носил ядерный чемодан Путина, попытался покончить с собой — Mirror 22 июня, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Вадим Зимин с коллегами (Фото:east2west new)

Полковник ФСБ в отставке Вадим Зимин, который носил ядерный чемодан российского диктатора Владимира Путина, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает британский таблоид Mirror.

По информации издания, 53-летний сотрудник спецслужб был найден в своем доме в Подмосковье после того, как попытался застрелить себя.

Он отвечал за портфель с российскими ядерными средствами контроля, который всегда сопровождает кремлевского лидера. Этим он занимался еще при Борисе Ельцине.

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Он продолжал работать в службе безопасности, дослужившись до должности полковника при своем преемнике Владимире Путине, но его точная роль в КГБ неясна, уточняет Mirror.

Как уточняет издание, Зимин был найден с огнестрельными ранениями на кухне своей квартиры в Красногорске Московской области. В это время его гражданская жена — медик — отсутствовала. Она лечила российских оккупантов, которые пострадали в ходе войны России против Украины.

Зимина подозревают в получении взятки после того, как он устроился на работу в таможенную службу на руководящую должность. По уголовному делу он находился под домашним арестом. При этом он отрицал какие-либо правонарушения.

Зимина обнаружил его брат, который, как сообщается, находился в ванной. Бывший полковник ФСБ лежал в луже крови с ранением в голову, а рядом валялся травматический пистолет Иж 79−9ТМ.

Российская сторона официально не комментировала этот инцидент.

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