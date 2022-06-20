«Если Россия сделает это первой». Командующий ВВС Германии заявил, что в НАТО должны быть готовы применить ядерное оружие 20 июня, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Инго Герхартц заявил, что в НАТО должны ответить так же, если российский диктатор применит ядерное оружие (Фото:Bundeswehr/Francis Hildemann)

Командующий Военно-воздушными силами Германии ", что в НАТО должны быть готовы применить ядерное оружие, если Россия сделает это первой.

«Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости. Говоря простым языком: в случае необходимости мы, страны НАТО, должны быть готовы применить ядерное оружие, если Россия сделает это первой», — заявил он 17 июня на Международном симпозиуме по морским силам в Киле, передает Bild.

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Он также призвал Путина «не связываться с нами», потому что «к 2030 году у европейцев будет более 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря. Потом прибавятся американские самолеты».

Издание также взяло комментарий у военного эксперта Максимилиана Терхалле, который сейчас преподает в Лондонской школе экономики, который считает, что сейчас страны НАТО должны показать, что они готовы противостоять Путину военным путем. Эффективно сдерживать могут только те, кто готов применить ядерное оружие в чрезвычайной ситуации, заявил Терхалле.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть.

Отвечая на вопрос, стоит ли бояться ядерных бомб страны-агрессора России, Столтенберг заявил, что НАТО пока не видит более высокого уровня готовности в российских ядерных силах.

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