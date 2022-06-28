Что в ядерном чемоданчике Путина? Эксперт прокомментировала угрозы РФ и заявила, что удар по Хиросиме по мощности сегодня считали бы тактическим 28 июня, 16:12 Эксклюзив НВ Грибовидное облако во время испытания ядерного оружия на атолле Бикини Маршалловых островов в 1946 году (Фото:REUTERS/US Library of Congress/Handout via Reuters)

Марьяна Буджерин, исследовательница центра российских и евразийских студий Гарвардского университета, эксперт по вопросам ядерной безопасности в интервью Радио НВ рассказывает, что такое ядерный чемодан, комментирует российскую ядерную угрозу и объясняет, чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического.



— Пани Марьяно, добрый день. Спасибо, что присоединились к эфиру. Я хочу начать обсуждение того, что у Путина это ядерное оружие из новости, которое было опубликовано, извините, в британском таблоиде Mіrror, и там говорилось о таком охраннике Путина, который якобы носил за ним ядерный чемоданчик. Здесь должен напомнить слушателям, что там есть человек, который носит чемоданчик с его говном, и есть человек, который носит ядерный чемодан. Якобы 20 июня в понедельник его обнаружили раненым в собственной квартире в Московской области. Понятно, что это таблоид, мы не можем этого проверить. Я единственное, что хочу вас спросить в этом контексте, а вот что такое вообще ядерный чемоданчик, и почему кто-то должен его носить за Путиным?



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— Ну, на самом деле все лидеры ядерных государств имеют при себе, по крайней мере, мы знаем, что в Соединенных Штатах, Франции, Великобритании также существуют такие системы управления силами сдерживания. Куда бы ни ехал главнокомандующий, то есть там президент или премьер-министр, за ним следует вот такой человек, военный, который переносит, это фактически как такой мини-центр управления ядерным оружием. По сути, стратегическим ядерным оружием. То есть, с Путиным тоже. Если президент Америки куда-то едет, в Интернете есть куча снимков, где можно посмотреть поездки Рейгана или Буша, или еще кого-нибудь, там даже в Москву приезжали, собственно при нем есть вот такой человек с этим ядерным чемоданчиком.

— А это что значит? Это как пульт управления от телевизора? Я себе понимаю, что немножко должно быть сложнее, применение ядерного оружия, чем на пульте от телевизора. Понимаем ли мы, что в этом чемоданчике вообще?

— Да-да, вы совершенно правы. Это не открыл чемодан, нажал кнопку, и уже улетела ядерная ракета куда-то. Это фактически система, через которую главнокомандующий, президент, может связаться со своими силами, штабом сил этого ядерного сдерживания. Когда-то были в Советском Союзе ракетные силы стратегического назначения, теперь, как я понимаю, в российском варианте они объединили все стратегические силы под этой структурой, шапкой, это силы стратегического сдерживания, которые включают также стратегические бомбардировщики, и этот, как сказать…

— То есть это такая особая связь, правильно?

— Да. Этот чемодан соединен с системой предупреждения ракетного удара. Есть радар, есть сателлиты, спутники военные, которые это отслеживают. Если, скажем, поступает от этих радаров, и от этих спутников, что приближается какой-то удар, есть какая-то угроза, тогда эта система дает какой-то знак. Соответственно, она таким образом активизируется. Когда она активизируется, проверяется, что собственно происходит, это неправильное предупреждение, что-то там не так сработало, тогда идет отбой. Если действительно есть вот удар, ракета, скажем, летящая в направлении этой самой России, тогда президент имеет определенные коды, которые он может ввести в эту систему для того, чтобы она активизировалась. У него теперь есть прямая связь со штабом этих стратегических сил, соответственно, этот штаб имеет связь вплоть до всех этих частей, людей, командных пунктов, управляющих этими ракетами. И через систему кодов предоставляется фактически авторизация запуска ракеты. Но эта система действительно многоступенчатая и сложная. Вот, скажем, той же красной кнопки, ее не существует.

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