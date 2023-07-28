Африканские лидеры на саммите у Путина призвали возобновить зерновое соглашение — СМИ 28 июля, 18:34 Африканские лидеры призывают Россию немедленно возобновить зерновое соглашение (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Африканский Союз, в который входит 55 стран, призвал немедленно возобновить соглашение при посредничестве ООН, позволявшее Украине экспортировать зерно Черным морем, и которое было приостановлено по приказу России.

Как пишет Politico, это заявление озвучил президент Коморских островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз, в интервью российскому госагентству РИА Новости.

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«Проблема зерна и удобрений касается всех… Мы будем говорить об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим это с Путиным, чтобы увидеть, как мы можем восстановить это соглашение», — заявил он, находясь в Санкт-Петербурге, где российский диктатор Владимир Путин проводит саммит с африканскими лидерами.

Reuters анализируя саммит пишет, что африканские лидеры на саммите в целом давили на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Хотя они и не критиковали Россию, их выступления на второй день саммита с Путиным были более согласованными и решительными, чем те, которые африканские страны озвучивали до сих пор.

Они напомнили лидеру Кремля о глубине обеспокоенности африканцев последствиями войны, особенно ростом цен на продовольствие, отмечает издание.

«Эта война должна закончиться. И она может закончиться только на основе справедливости и разума… Сбои с поставками зерна должны быть немедленно прекращены. Зерновая сделка должна быть продлена на благо всех народов мира, в частности африканцев», — сказал председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат Путину и африканским лидерам в Санкт-Петербурге.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сказал на саммите, что «важно достичь согласия» по восстановлению зерновой сделки.



Африканские лидеры также напоминали на саммите о своем мирном плане, предложенном в июне этого года.

Президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо сказал, что африканская инициатива «заслуживает пристального внимания, ее нельзя недооценивать… Мы снова призываем к восстановлению мира в Европе».

Президент Сенегала Маки Салл призвал к «деэскалации, чтобы помочь создать спокойствие», а президент Южной Африки Сирил Рамафоса выразил надежду, что «конструктивное взаимодействие и переговоры» смогут положить конец конфликту.

Поток этих намеков заставил Путина неоднократно отстаивать позицию РФ, обвиняя Украину и Запад.

На саммите он сказал, что Россия «благодарна нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме», добавив обвинения в сторону Киева в отказе от переговоров. Путин упомянул о приказе Зеленского осенью прошлого года не вести переговоры с РФ после того как Путин официально аннексировал Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Путин также в очередной раз повторил свой тезис о том, что рост мировых цен на продовольствие якобы стал следствием ошибок политики Запада. Он неоднократно заявлял, что Россия вышла из Черноморского соглашения, потому что зерно якобы шло не в беднейшие страны, а в западные страны.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.