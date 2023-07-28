Путин игнорирует предложения Эрдогана о переговорах по зерновой инициативе — WSJ

28 июля, 20:05
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

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Российский диктатор Владимир Путин игнорирует запросы президента Турции Реджепа Эрдогана, который предлагает провести переговоры по продлению зернового соглашения, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова дипломатов и аналитиков.

По словам источников, в течение последних недель Эрдоган неоднократно говорил, что хочет поговорить с Путиным о возобновлении соглашения, которое позволило вывозить украинское зерно из портов на Черном море, но пока президенты Турции и России не общались по телефону. По словам дипломатов, власти Турции пытаются решить этот вопрос другими каналами связи с Кремлем.

По словам собеседников WSJ, Россия отказалась от продления зернового соглашения после того, как Эрдоган «разозлил» российские власти.

В июле Эрдоган решил вернуть Украине защитников Азовстали, в том числе командиров Азова, а также турецкий лидер одобрил вступление Швеции в НАТО.

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17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с тем Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

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В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Зерновые зерновое соглашение

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