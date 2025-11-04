Зеленский заявил, что Орбан должен предложить нечто Украине, защищающей всю Европу от России

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не хочет, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживал Россию, поскольку блокирование пути Украины в ЕС является фактически поддержкой главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он заявил во время саммита по расширению ЕС во вторник, 4 ноября.

«Я не думаю, что я должен что-то предложить Виктору Орбану. Я думаю, что Виктор Орбан должен предложить что-то Украине, которая защищает всю Европу от России. И даже сейчас, во время этой войны, мы не получили от него никакой поддержки, поддержки нашего видения жизни», — сказал он.

Он добавил, что Украина не хотела бы, чтобы Виктор Орбан поддерживал Россию, потому что блокирование Украины в ЕС — это поддержка Владимира Путина.

Зеленский также отметил, что венгры поддерживают украинцев, так же как и украинцы уважают все нации Европы.

«Мы как лидеры не имеем права думать о себе и о наших выборах, потому что это лишь одна минута в истории наших народов. Это ничто по сравнению с тем, что может быть разрушено, разрушены отношения между людьми. Самое важное — не потерять это добрососедство», — подчеркнул президент Украины.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна — Венгрия. Агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

29 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

31 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию относительно членства Украины в ЕС.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.