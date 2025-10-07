Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский использует «тактику морального шантажа» для того, чтобы заставить Будапешт поддержать вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом говорится в заметке премьер-министра Венгрии в соцсети X.

«Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия. Уважаемый господин президент! При всем уважении, Венгрия не имеет морального долга поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не шантажировала, чтобы вступить в Европейский Союз, и на этот раз это также не произойдет», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что решение о вступлении в ЕС принимается единогласно всеми странами-членами, поэтому ни одно государство нельзя заставить поддержать его вопреки собственной воле.

«Венгерский народ принял решение. На референдуме он подавляющим большинством голосов высказался против членства Украины в ЕС. Если вы хотите это изменить, медиакампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не является лучшим способом завоевать друзей», — написал Орбан.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина присоединится к Европейскому Союзу независимо от позиции венгерского премьер-министра.

«Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины. Я уверен, что люди Венгрии поддерживают Украину в любом случае», — заявил президент Украины во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

29 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.