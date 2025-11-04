«Это лучший результат оценивания на сегодня». Зеленский отреагировал на отчет Еврокомиссии о расширении ЕС

Президент Владимир Зеленский отреагировал на отчет Еврокомиссии по расширению ЕС , он считает, что Украина уверенно движется к членству в Евросоюзе и готова открыть кластеры 1, 2 и 6 в рамках переговорного процесса.

«Это лучший результат оценки на сегодня — доказательство того, что даже во время защиты от полномасштабной агрессии России Украина продолжает реформы и меняется в соответствии с европейскими стандартами», — отметил президент в заметке в Telegram-канале, опубликованной во вторник, 4 ноября.

Реклама

Зеленский отметил, что прогресс Украины на пути в ЕС является результатом усилий миллионов граждан и поблагодарил украинских военных.

«Я благодарен каждому украинцу, кто ежедневно работает ради нашей независимости, нашего государства, и всем, кто поддерживает эти усилия, — особенно нашим храбрым воинам, которые сражаются за Украину, за своих собратьев и за саму возможность безопасной, объединенной и свободной Европы, в которой Украина является неотъемлемой частью», — подчеркнул глава государства.

Украинский президент также призвал Евросоюз к решительным действиям, чтобы преодолеть «искусственные препятствия» на пути к расширению, подчеркнув, что единство и сила остаются ключевыми условиями успеха ЕС.

Ранее Европейская правда со ссылкой на источники писала, что сообщение агентства Reuters о том, что проект будущего отчета Еврокомиссии о расширении ЕС содержит утверждение о «негативных тенденциях» в Украине, является ложным, таких цитат в документе, согласованном еще на прошлой неделе нет.

Как писало Reuters, в проекте отчета якобы говорится, что Украина демонстрирует «впечатляющую преданность» евроинтеграции, однако должна изменить «негативные тенденции» с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Как сообщает ЕП, несколько источников отдельно выразили удивление «сливом» в агентстве Reuters о том, что отчет якобы содержит утверждение о «негативных тенденциях» в Украине.

В то же время в отчете действительно есть критика действий Украины по борьбе с коррупцией в июле и отмечается, что «чрезмерное давление на антикоррупционные органы до сих пор вызывает беспокойство со стороны ЕС».

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.