Путин в Москве заверял в «дружбе» нового президента Сирии, которого в 2016-м россияне грозились «уничтожить»

Диктатор РФ на встрече с Ахмедом аль-Шараа утверждал, что «у России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами», (Фото: Sputnik/Sergey Bobylyov/Pool via REUTERS)

Диктатор страны-агрессораРФ Владимир Путин в Москве предложил дружбу сирийскому президенту Ахмед аль-Шараа, хотя еще в 2016 году российский МИД грозился «уничтожить» и его, и его группировку повстанцев Хайят Тахрир аш-Шам.

Об этом 15 октября сообщает агентство Reuters и российское издание The Moscow Times.

В частности, Путин заявил, что «Россия и Сирия на протяжении десятилетий имели дружеские отношения», а также обещать продожить «регулярные контакты» и реализовать «полезные начинания» между двумя странами.

Более того, диктатор РФ утверждал, что «у России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами», цитирует его сайт Кремля.

При этом, как отмечает The Moscow Times, в официальном сообщении МИД РФ в 2016 году говорилось, что исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам во главе с аш-Шараа (тогда он псевдоним аль-Джулани — ред.) — «изуверы» и обещал «уничтожить». Более того, в 2020 году группировку Кремль признал террористической в РФ и запретил.

Сам Шараа, который когда-то возглавлял сирийский филиал группировки Аль-Каида и в конце 2024 года во главе восстания предыдущего диктатора Сирии Башара Асада, близкого союзника России, во время общения с Путиным вел себя миролюбиво.

«Нас связывают с Россией двусторонние отношения и общие интересы, и мы уважаем все соглашения, заключенные с ней. Мы работаем над переопределением характера отношений с Россией», — сказал он.

Как сообщил источник Reuters, нынешние власти Сирии ищут гарантии того, что Россия не будет помогать перевооружать остатки сил Асада, а сам Шараа надеется, что Кремль также поможет восстановить сирийскую армию.

Два других сирийских источника сообщили Reuters, что Шараа хотел воспользоваться переговорами с Путиным, чтобы официально потребовать от Москвы выдать Асада для суда за преступления против сирийцев.

«(Однако — ред.) Россия гордится своей способностью защищать своих иностранных союзников и вряд ли согласится выдать Асада Дамаску. Лавров заявил 13 октября, что Россия предоставила Асаду убежище, потому что его жизнь была под угрозой», — пишет издание.

Кроме того, как сообщил один из источников Reuters, Шараа, скорее всего, будет настаивать на поддержке Москвы в противостоянии требованиям Израиля о создании более широкой демилитаризованной зоны на юге Сирии.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.

В сентябре 2025 года Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест Башара Асада.