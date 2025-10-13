Лавров опроверг информацию СМИ об отравлении Башара Асада в России

СМИ писали, что Асада в сентябре срочно доставляли в больницу после вероятной попытки отравления (Фото: khamenei.ir)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что слухи об отравлении экс-диктатора Сирии Башара Асада не соответствуют действительности.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Лавров сказал, что Кремль предоставил убежище Асаду и его семье «из чисто гуманитарных соображений».

Реклама

Глава МИД РФ также говорит, что у экс-диктатора Сирии «нет никаких проблем» в Москве, а «никаких отравлений не происходило».

2 октября британский таблоид The Sun написал, что 60-летнего Башара Асада в сентябре срочно доставляли в больницу после вероятной попытки отравления.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), Асада выписали из больницы на окраине Москвы 30 сентября.

В SOHR утверждают, что экс-диктатора Сирии «отравили», чтобы «посрамить российское правительство и обвинить его в соучастии» смерти. Также сообщалось, что состояние здоровья Асада сейчас «стабильное», а его брату Махеру разрешили посетить его в больнице.

Читайте также: В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада

В The Sun уточнили, что сирийский диктатор не появлялся на публике с момента прибытия в Россию, и, как считается, находится под пристальной охраной российских спецслужб.

Ранее СМИ сообщали, что Асад «жаловался своей охране на плохое самочувствие и проблемы с дыханием» после того, как пробыл в России меньше месяца.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.