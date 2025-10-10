«Часами напролет занят онлайн-играми». Die Zeit рассказало, как живет в Москве свергнутый диктатор Сирии Башар Асад

По словам бывшего соратника Башара Асада, то сейчас живет в Москве «в трех квартирах в элитном небоскребе с торговым центром внизу, который он иногда посещает» (Фото: Kremlin.ru)

Свергнутый в 2024 году экс-диктатор Сирии Башар Асад живет с семьей в одном из 300-метровых небоскребов в районе Москва-Сити в столице РФ и тратит часы напролет на онлайн-игры.

Об этом сообщает 10 октября немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Как рассказала журналистам риэлтор Наталья, семья Асада в Москва-Сити владеет около 20 роскошных квартир. По ее словам, в этих небоскребах «живут многие политики и много иностранцев».

«Более чем когда-либо Асад зависит от своего покровителя Владимира Путина. Тот оказывал военную поддержку режиму Асада в сирийской гражданской войне, пока даже для него эта ноша не стала слишком тяжелой. Когда в декабре 2024 года повстанческие войска под руководством нынешнего временного президента Ахмада аль-Шаараа продвинулись на Дамаск, российский лидер поспешно вывез Асадов в Москву», — пишет издание.

По информации журналистов, достоверно неизвестно, чем сейчас занимается семья Асадов в Москве. «Жизнь Асадов связана со строгими условиями, как рассказал в апреле прошлого года в интервью иракскому телеканалу российский посол в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Нежелательными являются, например, политическая деятельность или публичные выступления. Если Асады будут соблюдать эти условия, они будут в безопасности в России, сказал Кутрашев: вопрос об их выдаче не стоит», — пишет издание.

Как рассказал немецким журналистам их арабский коллега, который много лет следит за сирийско-российскими отношениями, Асад попеременно проживает в жилом небоскребе в Москве-Сити и в уединенной вилле в пригороде Москвы, точное местоположение которого засекречено. Более того, ФСБ заботится об Асаде так же, как и о других диктаторах, которые нашли убежище в России, сказал журналист.

Однако изданию удалось пообщаться в Европе с одним из бывших высокопоставленных начальников армии Асада, который скрывается под псевдонимом Х. В 2012-м, через год после начала гражданской войны в Сирии, он бежал из страны, поссорившись с диктатором — после того, как посоветовал тому пойти на встречу повстанцам.

Х. рассказывает, что до сих пор поддерживает связь со многими бывшими офицерами, которые покинули Сирию после падения режима в 2024 — около 1,2 тысячи живут в России.

По их информации, младший брат Асада, Махер, постоянно живет в отеле Four Seasons и регулярно напивается и курит кальян.

Сам же бывший диктатор Сирии, по информации Х живёт «в трёх квартирах в элитном небоскребе с торговым центром внизу, который он иногда посещает.

«В остальное время (Башар Асад — ред.) проводит часы за онлайн-видеоиграми», — сказал тот.

«29 ноября 2024 года, всего за неделю до падения Асада, его 23-летний сын Хафиз защитил в Московском государственном университете кандидатскую диссертацию по аналитической и алгебраической теории чисел. Хафиз Асад изучал здесь математику и летом 2023 года закончил учебу с отличием», — пишет издание.

В середине февраля 2025 года Хафиз Асад неожиданно появился в видео, которое, по мнению многих наблюдателей, является подлинным. В видео сын экс-диктатора снимал себя на смартфон во время прогулки по центру Москвы.

«Это был первый случай с момента бегства, когда член семьи Асада пренебрег российскими предписаниями и публично появился в социальных сетях — и пока что последний. Вскоре после этого посты были удалены», — подытожили Die Zeit.

2 октября британский таблоид The Sun сообщил, что 60-летнего экс-диктатора Сирии Башара Асада в сентябре срочно доставляли в больницу после вероятной попытки отравления.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), Асада выписали из больницы на окраине Москвы 30 сентября.

В SOHR утверждают, что экс-диктатора Сирии «отравили», чтобы «посрамить российское правительство и обвинить его в соучастии» смерти. Также сообщалось, что состояние здоровья Асада сейчас «стабильное», а его брату Махеру разрешили посетить его в больнице.

В The Sun отмечают, что сирийский диктатор не появлялся на публике с момента прибытия в Россию, и, как считается, находится под пристальной охраной российских спецслужб.

Ранее СМИ писали, что Асад «жаловался своей охране на плохое самочувствие и проблемы с дыханием» после того, как пробыл в России меньше месяца. Это была уже вторая вероятная попытка убийства только за десять месяцев, отметили журналисты, подытожили журналисты.