Сирийский президент Ахмед аль-Шараа отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станет вопрос экстрадиции диктатора Башара Асада .

Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

«Президент Сирии Ахмед аль-Шараа отправился в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что оба лидера обсудят многочисленные вопросы, в частности экстрадицию свергнутого Асада», — говорится в публикации.

Телеканал отметил, что в Москву также отправились министр иностранных дел Сирии Хассан аль-Асад Шайбани, военные и экономические чиновники.

На встрече речь пойдет об экономических вопросах, связанных с инвестициями, статусе российских военных баз и перевооружении новой сирийской армии.

Впоследствии на сайте Кремля сообщили, что переговоры уже начались. Там отметили, что Путин и Шараа вместе с их делегациями обсудят «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сфере», а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Сирийский лидер заявил, что Дамаск и Москва «прилагают усилия для развития политических целей». По его словам, Сирию и РФ якобы объединяет историческая связь.

«Мы опираемся на многие достижения, которые Россия позволила нам достичь, она помогала нам в различных сферах, нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального», — говорит Шараа.

Эти переговоры в Москве — первый официальный визит Шараа в Россию после свержения в декабре 2024 года бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.

В сентябре 2025 года Министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест Башара Асада.