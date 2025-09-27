В Сирии выдали ордер на арест Башара Асада

В постановлении, выданном следственным судьей в Дамаске, отмечается, что 60-летний мужчина разыскивается за преступления, связанные с умышленным убийством двух или более лиц, нападением с целью разжигания гражданской войны и пытками, приведшими к смерти.

Ордер также содержит физическое описание Асада, в частности, рост примерно 189 см, голубые глаза и каштановые волосы.

2 сентября сообщалось, что ордер на арест Башара Асада выдали во Франции в связи с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате чего погибли двое журналистов.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.