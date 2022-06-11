«Понимаю почему». США пытались предупредить Украину о вторжении РФ, но Зеленский не хотел этого слышать — Байден 11 июня, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Президент США Джо Байден настаивал, что американская разведка пыталась предупредить Украину о неизбежной опасности вторжения России, но президент Украины Владимир Зеленский «не хотел об этом слышать».

Об этом он сказал во время мероприятия в Лос-Анджелесе, сообщает Voice of America.

«Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны. Знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал: у нас есть данные, чтобы подтвердить, что он — имею в виду президента России Владимира Путина — собирался выйти за пределы границы», — сказал Байден.

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По словам американского лидера, в этом «не было никаких сомнений», но Зеленский «не хотел этого слышать, и многие тоже». Байден признал, что возможность полномасштабного российского вторжения казалась надуманной: «Я понимаю, почему они не хотели этого слышать».

Зеленский, разведка и другие чиновники заявляли, что в Украине видели подготовку РФ к вторжению, но неожиданными стали «объем и наглость». По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ожидалось, что Россия нападет 22 февраля, а не 24 февраля, но о точной дате предупредить украинцев не могли «по соображениям безопасности».

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 июня — 108-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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