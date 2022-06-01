«Политика подавления России». Как Байден хочет заставить Путина «сдавать назад», чтобы диктатор не нажал ядерную кнопку — Мартыненко 1 июня, 21:40 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ / REUTERS/Jonathan Ernst / Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

1 июня в The New York Times вышла колонка президента США Джо Байдена. Она называется Что Америка будет и не будет делать в Украине.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Какие сигналы глава одной из самых мощных стран в мире послал российскому диктатору Владимиру Путину и России, Радио НВ выясняло с генеральным директором информагентства Интерфакс-Украина Александром Мартыненко.

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— В колонке Байдена написано: «Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и меня возмущают его действия, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться отстранения его от власти». Как вы считаете, кому он это говорит — Путину или своим избирателям? Продолжают ли США бояться Путина?

— Это, конечно, Путину. Этот ответ упреждающий (или, может, не слишком упреждающий) на все сообщения из Москвы, что якобы Запад пытается поменять власть в России. Возможно, он действительно и пытается это сделать, кстати, но в этом никто не признается.

Это формальный ответ на все опасения или запросы со стороны российских властей. Потому что избирателям в Соединенных Штатах сейчас, я думаю, не очень интересно, будет ли меняться Путин на какую-то другую персону.

Что касается опасений, то они, безусловно, существуют. Поскольку Соединенные Штаты имеют дело с человеком, которого они считают не очень психически уравновешенным, то в любом случае есть опасение, что кнопка когда-нибудь будет нажата. Правда, с неизвестными последствиями, потому что никто не знает, работает ли она вообще. Тем не менее, никто не хочет рисковать.

Это политика (кстати, она вне Соединенных Штатов уязвима) медленного подавления России, потому что и темпы принятия санкций не очень высоки, и вообще это политика на месяцы, а то, может, и годы. Так что в один момент, возможно, кто-то уже в Москве поймет, что на самом деле никакого выхода из этой ситуации нет, если не изменить политику и не вывести все войска из Украины, на что они сейчас, мне кажется, не готовы.

Если [война] будет продолжаться, будет подавление, причем достаточно системное. И дальше уже на каком-то этапе может возникнуть желание нажать на эту кнопку, чего никто не хочет, конечно, и опасаются. Потому что долетят эти ракеты до Соединенных Штатов или не долетят, — никто не знает и никто не собирается проверять.

— Байден пишет о том, что будут тяжелые последствия, если Россия применит ядерное оружие. Процитирую: «Сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине, хотя иногда риторика России с целью бряцать ядерной саблей, сама по себе опасна и крайне безответственна». Мы же не понимаем, какими будут эти тяжелые последствия, и он никоим образом этого не конкретизирует.

— Во-первых, это он говорит о тактическом ядерном оружии, хотя его использование в Украине не имеет никакого военного смысла, это исключительно как устрашение. Это вопрос ко многим экспертам, никто из которых не признается, какой план на самом деле у Соединенных Штатов, если, не дай Бог, это произойдет.

План, безусловно, есть. Думаю, что он по закрытым каналам доведен до [сведения] России. Могу предположить, что оно касается применения Соединенными Штатами, возможно, союзниками неядерного оружия по российским военным объектам.

С другой стороны, была сегодня информация, вносящая новые нотки в этот околоядерный диалог — это объявление о проведении Россией учений с использованием уже не тактического ядерного оружия, а стратегического, то есть ракет Ярс. И это уже прямой сигнал опять-таки Соединенным Штатам, не Украине. Украине стратегическое ядерное оружие вообще не угрожает, потому что оно может быть применено исключительно к партнерам Украины — к Западной Европе и Соединенным Штатам.

— У них такой единственный рычаг, кажется, остался.

— Да.

— Колонка начинается с того, что США хотят видеть независимую, суверенную, демократическую, процветающую Украину. Дальше есть такой тезис: «Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределы». Что значит эте «не позволяем»?

— Это вопрос каких-либо договоренностей Украины и Соединенных Штатов, каким образом могут быть применены эти установки залпового огня, которые будут переданы Украине.

В Соединенных Штатах это внутренняя и внешняя установка на то, что они могут быть применены исключительно на фронте, то есть мы говорим о дальности где-то 70 километров. Это исключительно для нанесения поражений российским военным, воюющим в Украине, а не на территории Российской Федерации. Думаю, что речь идет и о военных объектах тоже.

Насколько серьезна договоренность? Как условие поставки этих установок MLRS и Himars донесено Украине — как руководство к действию или пожелание? Мы, конечно, не знаем.

Мне кажется, что так в администрации Байдена, во-первых, понимают, что такие установки нужно передать Украине, потому что без них мы не сможем установить военный паритет; а с другой стороны, это опять же сигнал России, чтобы они не опасались ударов по объектам в глубине России. Реакция на эти удары может быть совершенно непредсказуемой.

Правда, у каждого украинца возникает вопрос: почему они могут бомбить наши города, а мы не можем? Этот вопрос риторический, потому что с нашей точки зрения мы имеем полное право это делать.

— Есть тезис в колонке — «мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинять боль России». Хочу вернуться к редакционной статье The New York Times, где они спрашивали: чего хотят США — свергнуть режим Путина или ослабить Россию? Сейчас мы видим, что они не желают ни сбрасывать Путина, ни ослаблять Россию. Как это?

— Это официальная позиция президента Соединенных Штатов. Все это — обмен официальными позициями и их распространение.

Мы прекрасно понимаем, что это позиция для внешнего использования, а есть реальные планы. Эти две вещи далеко не всегда совпадают.

Будем реалистами: я сейчас не говорю о свержении режима Путина, хотя думаю, что никто в мире (и в Соединенных Штатах) не был бы против, если бы это произошло.

Что касается подавления России — медленного, но постоянного, — они могут говорить и заявлять все что угодно, но логика санкционного давления именно такова — ограничить Россию в любых возможностях развития. А это значит даже не понижение темпов развития, а обеспечение серьезного падения экономики. По разным данным, в этом году — на 10−15%. Это самое большое падение российской экономики за время существования РФ как государства с 1991 года.

Ничем другим, кроме как подавление России, я это назвать не могу. Но официально, конечно, ни президент, ни его должностные лица этого не признают.

— Байден говорит, что США будут придерживаться принципа: Ничего об Украине без Украины. Он пишет: «Я не буду давить на украинское правительство частно или публично, чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки». Это просто официальная позиция? Будет ли она отличаться от реальной?

— Если говорить о Соединенных Штатах, то здесь официальное изречение и реальность совпадают. По крайней мере, на сегодняшнем этапе нет риска и нет фактов давления Соединенных Штатов для того, чтобы Украина пришла к каким-то мирным соглашениям с Россией с потерей территорий. Это, скорее всего, идея наших некоторых европейских партнеров и коллег, иногда пытающихся забросить ее в пространство.

Что происходит с некоторыми европейскими странами? Они это делают, потому что таким образом намекают России: «Мы сейчас не поставим 20 орудий, а вы, возможно, пойдите на прекращение огня, а затем на переговоры». В Соединенных Штатах и Великобритании, я думаю, что на сегодняшний день позиция другая. Украина должна иметь оружие для того, чтобы защищаться, чтобы хотя бы установить паритет по своим огневым средствам, которого сейчас, к сожалению, еще нет.

И после этого поставить Россию перед фактом: военная победа невозможна в связи с тем, что у Украины есть оружие, а экономическое давление будет продолжаться. И здесь нет для России никакого положительного выхода. То есть они и не побеждают в войне, и в то же время теряют значительную часть своей экономики. Причем, это не разовый процесс, а постоянный.

Это может привести к тому, что Россия остановится как минимум. Имею в виду, что остановится полностью и начнет сдавать вспять. Насколько это реалистичные идеи, мне сказать сложно. С точки зрения логики, это был бы лучший выход для России для того, чтобы сохраниться как государству. Но поскольку мы понимаем, что там работает не логика, а эмоции, идеи, приходящие в не совсем уравновешенные головы, реакцию на это мне предугадать трудно.

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