Зеленский заявил, что в Украине видели подготовку РФ к вторжению, но неожиданными стали «объем и наглость» 21 мая, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что деталей вторжения никто не знал до конца (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине видели подготовку России к вторжению, но неожиданными стали «объем и наглость» таких действий.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом он сказал в интервью украинских журналистам по случают третьей годовщины инаугурации.

«Объем, наглость, которые мы увидели — никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси, скорее всего, пойдут танки. А другое дело — что Россия пойдет на тебя сквозь Беларусь. И другое дело, когда с Беларуси конкретно летят ракеты. Разница большая — ты воюешь с теми, кто на территории Беларуси, которые переходят сквозь Беларусь на территорию Украины, или ты воюешь с двумя странами. Дьявол в деталях», — отметил украинский президент.

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Он добавил, что деталей не знал никто, но больше всего информацией владели украинские власти.

«Детали никто не знал. Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка, у разведок наших партнеров была своя подготовка и свои предупреждения. Больше деталей, чем знали мы, ни у кого не было». — резюмировал Зеленский.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 мая — 87-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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