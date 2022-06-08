Оккупанты перешли к уничтожению Лисичанска, в результате обстрелов центрального района есть жертвы — глава Луганской ОВА
Войска РФ уничтожают жилые кварталы городов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
Российские оккупанты перешли к уничтожению Лисичанска.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Очередь разрушений, к сожалению, пришла в Лисичанск. Враг уничтожает „город на горе“. Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр, его так же уничтожают, уцелевших построек осталось немного», — написал он в своем Facebook.
По словам Гайдая, в результате обстрелов центрального района города погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.
Войска РФ также существенно усилили обстрелы жилищного массива в других населенных пунктах области.
Наибольшие разрушения зафиксированы во Врубовке и Золотом — повреждено более 25 домов.
В Северодонецке в результате обстрелов противника на днях выгорело здание местной станции «скорой помощи». На данный момент ВСУ успешно сдерживают штурм города, боевые действия продолжаются.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.
7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.
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