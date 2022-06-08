Оккупанты перешли к уничтожению Лисичанска, в результате обстрелов центрального района есть жертвы — глава Луганской ОВА

8 июня, 08:46
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Войска РФ уничтожают жилые кварталы городов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Войска РФ уничтожают жилые кварталы городов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты перешли к уничтожению Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Очередь разрушений, к сожалению, пришла в Лисичанск. Враг уничтожает „город на горе“. Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр, его так же уничтожают, уцелевших построек осталось немного», — написал он в своем Facebook.

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По словам Гайдая, в результате обстрелов центрального района города погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Войска РФ также существенно усилили обстрелы жилищного массива в других населенных пунктах области.

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Наибольшие разрушения зафиксированы во Врубовке и Золотом — повреждено более 25 домов.

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В Северодонецке в результате обстрелов противника на днях выгорело здание местной станции «скорой помощи». На данный момент ВСУ успешно сдерживают штурм города, боевые действия продолжаются.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/158294200043305

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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