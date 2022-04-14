«Мы не могли сказать публично». Украина знала о подготовке российского вторжения, но ждала 22 февраля — Данилов 14 апреля, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Российские военнослужащие в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти знали о подготовке вторжения российских войск в Украину.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Ожидалось, что Россия нападет 22 февраля, а не 24 февраля.

В интервью ВВС Україна он подчеркнул, что Украина была готова к полномасштабному нападению.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

«Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас», — заявил он.

При этом Украина не ожидала, что Россия нападет с территории Беларуси.

«Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось», — сказал он.

Секретарь СНБО также объяснил, что государство не могло предупредить граждан о точной дате нападения из соображений безопасности.

«И винить нас, что мы не готовились, — совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: „Друзья, 22 февраля начинается война“. Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились», — отметил Данилов.

Он также уточнил, что вторжение России началось 24 февраля в 03:40 — тогда первые танки заехали на территорию Луганской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.