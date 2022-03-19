Для продолжения войны. В РФ могут изменить законодательство и начать мобилизацию, возможны провокации с гибелью мирных жителей — Генштаб 19 марта, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Волновахе Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают нести большие потери в личном составе в результате ударов украинских военных. Поэтому в РФ могут изменить законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

За последние сутки существенных изменений в положении и характере действий сил обороны не было. Оккупанты пытаются удержать захваченные рубежи, украинские зенитные ракеты и истребительная авиация поразили 12 воздушных целей врага.

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Фиксируют большой процент смертности среди тяжелораненых оккупантов РФ. Враг имеет проблемы с логистическим обеспечением подразделений и деморализован. Уровень дезертирства и отказов военных РФ участвовать в войне растет.

«Исходя из того, что враг терпит большие потери в личном составе, есть вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны», — заявили в Генштабе.

Там рассказали, что для оправдания таких действий на территории РФ возможен ряд провокаций с гибелью мирного населения, «как это было сделано перед началом второй чеченской кампании».

«Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан», — заявили в Генштабе.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых российских военных. В Гомеле для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, а все плановые операции граждан Беларуси либо отменены, либо перенесены, рассказали в Генштабе.

Также было уничтожено несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской областях, потери уточняются. В результате нанесения огневого поражения ВСУ ликвидировали командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

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