Украинские военные ликвидировали генерал-лейтенанта армии России
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (Фото:sakhalin.info)
Украинские военные ликвидировали командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Это уже пятый генерал РФ, погибший в Украине.
Об этом сообщает Генштаб.
Также за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области.
Потери врага сейчас уточняются.
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