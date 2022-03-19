Украинские военные ликвидировали генерал-лейтенанта армии России

19 марта, 07:13
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Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (Фото:sakhalin.info)

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (Фото:sakhalin.info)

Украинские военные ликвидировали командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Это уже пятый генерал РФ, погибший в Украине.

Об этом сообщает Генштаб.

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Также за сутки украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области.

Потери врага сейчас уточняются.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Генерал Война России против Украины

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