«Нет признаков, что планы Путина изменились». В США считают, что кремлевский диктатор все еще хочет воевать против Украины — Reuters 18 марта, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS)

В США заявили, что не видят признаков того, что планы российского диктатора Владимира Путина изменились после провала его намерений быстро захватить Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США.

«Я не видел ничего, что указывало бы на то, что первоначальные намерения Путина существенно изменились», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что, вероятно, изменились сроки, которые ставит себе страна агрессора.

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«Разница между тем, что было запланировано, и тем, что происходит в данный момент, заключается в сроках, и они (РФ — ред.) не смогли достичь своих целей в то время, которое они запланировали в своих первоначальных целях и в своем первоначальном плане», — добавил источник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Путиным заявил, что диктатор РФ выразил «большую решимость» продолжать наступление, цель которого «взять под контроль всю страну».

С начала войны России против Украины армия страны-агрессора потеряла более 14 тысяч военнослужащих.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит агрессию против Украины, то ее потери превысят войны в Чечне и Афганистане.

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