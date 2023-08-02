Глава правительства Ичкерии в эмиграции рассказал, кого Кадыров отправляет воевать в Украину 2 августа, 16:03 По словам Ахмеда Закаева, среди тех, кого Рамзан Кадыров отправляет воевать в Украину как чеченских добровольцев, чеченцев на самом деле мало (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев в интервью Radio NV рассказал, кого кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров отправляет воевать в Украину.

В эфире Radio NV Закаев сказал, что потери среди идеологически преданных кадыровцев были большими в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

Однако сейчас, по его словам, Кадыров отправляет в Украину значительно меньше чеченцев, ища им замену.

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«То, что сегодня Кадыров отправляет в Украину, я говорил это раньше, только подтверждается даже со слов того самого военнопленного, который давал интервью украинским СМИ, где он говорит, что да, нас было 200 или 300 человек, среди нас было несколько десятков или несколько человек чеченцев. Остальные все русскоязычные. Кадыров это делает, он по всему постсоветскому пространству собирает людей, включает их в это подразделение. Проходит две недели, и вместе с ними он отправляет людей, которых они считают к себе нелояльными или провинившимися, или чтобы отомстить кому-то. Скажем, моего племянника отправили только для того, чтобы отомстить мне и моим сыновьям, которые есть в нашем подразделении, которые находятся в Украине», — рассказал глава правительства Ичкерии в эмиграции.

Закаев подчеркнул, что людей, которых Кадыров отправляет как «пушечное мясо», чтобы их уничтожали в Украине, очень много.

«А для Кадырова это отчетность перед Путиным, что он чуть ли не ежемесячно отправляет чеченских добровольцев в Украину. Но на самом деле среди них самих чеченцев мало», — добавил он.

В мае военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что кадыровцы не считают нужным воевать в Украине в полную силу, потому что это не их война.