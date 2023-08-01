«Готовилась новая война в Чечне». Как в Украине возрождается армия Ичкерии и кто готов поднять оружие против Кадырова и Кремля — Закаев 1 августа, 20:01 NV Премиум Бойцы ВСУ недалеко от фронта в Донецкой области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российское вторжение в Украину отвлекло Кремль от другой цели — третьей войны против Чечни, при этом за последние полтора года на украинском фронте возрождается армия Ичкерии, которая готовится к освобождению своей территории, об этом рассказал Radio NV Ахмед Закаев, глава правительства Ичкерии (в эмиграции).

— Мы увидели, что по завету главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, кажется, все-таки война начинает все активнее переходить на территорию России. 30 июля, мы увидели как неизвестные беспилотники залетели в центр Москвы, Москва-сити. Они попали в те здания, где находятся несколько министерств. У меня такой вопрос, какие чувства у вас это вызывает?

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— Чувства, которые все эти последние 20−30 лет у меня были в общем-то атрофированы, что нет справедливости на этой земле, в этом мире. Вот это торжество справедливости, то, что мы видели. Потому что с периода Второй мировой войны российское общество, если его можно так назвать, они вели очень много войн после Второй мировой. Но только в период Второй мировой они испытали на себе весь ужас этой войны. И последующие несколько десятков лет [россияне] жили тем, что главное — светлое небо над головой, чистое небо.

Уже в последующем, спустя некоторое время, этот народ начал воевать на других территориях, на чужих территориях, и подвергать насилию абсолютно ни в чем не повинных людей, не преследуя никакой гуманитарной цели для ведения этих войн, кроме как захватнических, каких-то необъяснимых политических. И эти войны, которые велись, велись под аплодисменты тех, кто вчера реально на себе испытал и увидел, что такое война, когда с неба падает не только дождь и крупные снежинки, но бомбы и оттуда смерть. Они еще это даже просто не успели почувствовать, но они увидели, что это возможно.