Кадыровцы не считают нужным воевать в Украине в полную силу — военный эксперт

9 мая, 17:12
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Рамзан Кадыров на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, 27 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Рамзан Кадыров на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, 27 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что кадыровцы не считают нужным воевать в Украине в полную силу.

«Я не стал бы унижать военные способности кадыровцев. Все-таки две чеченские войны позволяют говорить, что кадыровские войска имеют достаточно мощную мотивацию, и они все же люди войны. Но вот здесь, я считаю, они просто не считают нужным воевать в полную силу, это не их война», — сказал Жирохов в эфире Radio NV.

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По словам военного эксперта, кадыровцы пытаются избежать потерь в Украине, чтобы "Кадыров мог иметь собственные силы в межклановой борьбе".

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«Нужно понимать, что Чеченская республика невелика по площади и населению, и потери каждого чеченского бойца для Кадырова важнее потерь сотен тысяч той же ЧВК или кадровых военных», — отметил Жирохов.

Он также считает, что Пригожин бросил вызов Кадырову «и Кадыров как горец не мог не ответить на это», предложив заменить вагнеровцев в Бахмуте кадыровцами.

Ранее военный обозреватель Денис Попович предполагал, что Кадыров хочет воспользоваться заявлениями Пригожина, чтобы иметь возможность заявить, что его бойцы захватили Бахмут. Однако, по его мнению, Кадров недооценивает ситуацию.

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4 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опубликовал видео с рядами трупов вагнеровцев, которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом. Он также обматерил руководство российской регулярной армии - Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «нехватке боеприпасов 70%».

На следующий день он пригрозил, что его террористы «выйдут из Бахмута» с 10 мая из-за нехватки боеприпасов. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение Ахмат готово отправиться в Бахмут, чтобы заменить там вагнеровцев, а Пригожин на это согласился. Кадыров даже заявил, что написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.

Однако 7 мая Пригожин заявил, что получил «боевое распоряжение», обещающее боеприпасы и вооружение в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте. А 8 мая он утверждал, что посредником между наемниками Вагнера и Минобороны РФ будет пониженный после провалов на поле боя генерал Сергей Суровикин.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Кадыровцы Рамзан Кадыров Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины радио NV

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