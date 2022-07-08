«Нужно выиграть». Опыт войны Украины против России будет для евроатлантического общества фантастически ценным — Климкин 8 июля, 11:24 Установка украинского флага на отвоеванном у российских войск острове Змеином, 7 июля (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что опыт войны Украины против России понадобится евроатлантическому обществу, отметив, что эту войну «нужно выиграть».

«Фантастически ценным. Нам нужно сначала выиграть войну, я уверен, что мы это сделаем, но потом у меня есть опасения, считайте это уже такой какой-то опаской в хорошем смысле, что у нас там многих заберут просто. Разберут по частным военным компаниям, по компаниям, разрабатывающим оружие. То есть, наш опыт будет абсолютно уникальным, и мы будем очень-очень ценными на этом рынке», — ответил он на вопрос о ценности украинского опыта войны с Россией для евроатлантического общества.

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По словам Климкина на Западе прекрасно понимают, что нельзя просто купить безопасность — для ее достижения необходима интеграция в НАТО. Он отметил, что это демонстрирует пример Швеции и Финляндии.

6 июля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что вместо демилитаризации Украины, о которой говорил российский диктатор Владимир Путин, состоялась ее максимальная милитаризация. По словам Данилова, около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

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