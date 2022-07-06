«План Путина» идет по графику? Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт — Данилов

6 июля, 13:28
Алексей Данилов (Фото:Рада національної безпеки і оборони України/Facebook)

Алексей Данилов (Фото:Рада національної безпеки і оборони України/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

«Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. „План Путина“ идет по графику? Украинское качество точно перевесит российское количество», — написал он в Twitter.

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Данилов заявил, что через четыре месяца вместо «демилитаризации» состоялась максимальная милитаризация Украины.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1544588065146011648
https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1544587630586773505

«Что касается так называемых целей россии. Через 4 месяца вместо демилитаризации состоялась максимальная милитаризация», — написал он.

По его словам, Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО.

«Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями», — заявил Данилов.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины

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