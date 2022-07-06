«Византийская азиатчина». Как Запад наконец-то начал понимать реальное лицо России и Путина — интервью с Климкиным 6 июля, 23:08 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)

Государства Запада и в частности политики НАТО и ЕС наконец-то начали понимать, что такое Россия, каков ее реальный мотив и жестокость, и это должна использовать Украина, рассказал Радио НВ Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины.

— Итак, как меняется ситуация в связи с тем, что такие страны, как Финляндия и Швеция, даже не мечтавшие об участии в альянсе, в оборонном союзе, считали, что для них просто жизненно необходимо быть нейтральными. Но увидели, что нейтральный статус, в частности, на примере Украины, не гарантирует безопасности, и фактически уже одной ногой стоят в НАТО. Как это изменяет ситуацию?

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— НАТО стало больше, причем НАТО стало больше не только в Балтийском море, ситуация вообще вернулась на 300 лет назад, как у нас с кандидатским статусом в ЕС петляет история, и возвращается на 300 лет. Мы возвращаемся именно туда, где мы были, и должны быть — в Европу. Да, на самом деле Балтийское море, постепенно это окно, которое там Петр Первый прорубил, постепенно закрывается. Но есть и проекция этого влияния и на Арктику. Сейчас с изменением климата, это действительно очень важно, и сейчас, когда Норвегия, Швеция и Финляндия будут у НАТО фактически в России появится такой мощный центр скандинавов, которые уже будут смотреть за Россией. А если серьезно, сомневающиеся Швеция и Финляндия, но каждую неделю там что-то заявлялось новое, они там стремились, очень быстро это все делалось.

Они нам многое обязаны, поскольку реально они получили безопасность через нас, и я думаю, что это прекрасный аргумент не для давления, но для напоминания им, что именно из-за наших жертв — они в более безопасном состоянии. И это действительно тоже важная история. Путин, он по своей реакции, помните, кстати, очень слабой реакции: пусть вступают, пусть не вступают, еще раз объяснил всему миру, кто хоть там на йоту сомневался, что эта война, она вовсе не о НАТО, не о расширении, не о чем-либо ином. Что реальный план — это уничтожение Украины. Как максимум уничтожения, завоевания, как минимум — завоевания части территории и создания на остальной территории вассала или нескольких вассалов. Поскольку для него это какая-то миссия, которая глубоко сидит в его голове, и он прекрасно понимает, что сегодняшняя Россия с Украиной, которая идет в ЕС и НАТО, — никуда не придет, а придет не только в тупик, а далеко, туда примерно, куда и русский корабль И я совершенно не шучу. Здесь реально история возвращается на 300 лет назад, но мы идем не обратно, мы идем вперед. А вот Россия как раз идет назад, потому что она вообще зациклена на прошлом, и это ей обязательно припомнится.

— Вы упомянули еще об Арктике. В условиях изменения климата Арктика становится источником поставок энергоресурсов, и россияне неоднократно демонстрировали свое желание монополизировать Арктику. Я понимаю, в связи с тем, что НАТО продвинулось на север Европы, эта задача для россиян значительно усложнилась?

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