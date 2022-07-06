«Уникальная операция». Израильский офицер высоко оценил создание воздушного моста с Азовсталью

6 июля, 16:56
Кадр видео из кабины вертолета, летавшего на Азовсталь в условиях блокады (Фото:Кадр видео Дніпро Оперативний — життя великого міста via YouTube)

Кадр видео из кабины вертолета, летавшего на Азовсталь в условиях блокады (Фото:Кадр видео Дніпро Оперативний — життя великого міста via YouTube)

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ высоко оценил создание воздушного моста с Азовсталью, назвав эту операцию «уникальной».

«Ситуация, по которой будут учиться, можно отдельную книгу написать. Сейчас это не лесть. Уникальный случай. Проводил ли такую операцию когда-нибудь Израиль? Нет. Проводили ли какие-то страны НАТО? Проводила ли Турция — говорят, одна из самых сильных армий НАТО? Нет. Это уникальная операция: на низкой высоте вертолеты летели ночью, фактически касаясь проводов и деревьев своими шасси, в глубокий тыл врага, заход со стороны моря, высадка, забирать раненых, вывозить грузы… Это уникальная операция, беспрецедентная», — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=4omR0PWfWkw

Левин подчеркнул, что в этом случае власть не блефовала, говоря, что работает над вопросом блокады Мариуполя и Азовстали.

«Как только действительно был приказ сложить оружие и выйти, покинуть крепость Азовсталь, власть об этом сообщила. Зеленский об этом сообщил. Если мы в сухом остатке беспристрастно посмотрим на фактаж, я нигде не увижу, что где-то как-то обманули или обвели вокруг пальца», — добавил он.

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В конце мая первый командир полка Азов Андрей Билецкий рассказал, что доставить украинским бойцам на Азовстали на вертолетах подкрепление, вооружения, лекарства и другие необходимые вещи пытались пять раз. Три из этих попыток были успешными.

По его словам, подобных операций никогда не было в истории человечества: американцы не позволяли себе входить на более чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО, да еще и во время патрулирования истребителей оккупантов в воздухе.

20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские летчики доставляли еду и воду на Азовсталь, рискуя жизнью.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Мариуполь Вертолеты Азовсталь Война в Украине Российско-украинская война Полк Азов Радио НВ Война России против Украины

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