Андрей Дьяченко констатировал, что для россиян отправка на войну против Украины — это «контракт с дьяволом» и «игра в кальмара» (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)

Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват рассказал в интервью Radio NV, что Россия все еще может позволить себе отправлять пехоту в один конец, но этот ресурс заканчивается.

«Мы все понимаем, как относится к пехоте Украина, как относится к своей пехоте Россия. То есть Россия может себе позволить посылать свою пехоту в один конец, Украина свою пехоту все же максимально пробует сохранить. Это такое ключевое отличие, и поэтому воевать с россиянами трудно, потому что их одноразовые солдаты идут в один конец, без надежды и без понимания, что их кто-то будет забирать», — сказал Дьяченко в эфире Radio NV.

Он отметил, что хотя ресурсы России в разы больше ресурсов Украины, они не бесконечны.

«Мы не воюем со страной, у которой население миллиард или полтора миллиарда. Мы воюем со страной, население которой в несколько раз превосходит наше, но также рано или поздно у них начинаются эти процессы истощения, нежелание идти на фронт. Тем более все россияне имеют возможность убедиться, что фронт — это не то место, куда можно приехать, заработать деньги и вернуться. Так удается лишь небольшому количеству счастливчиков», — заявил заместитель командира бригады Любарт.

Дьяченко напомнил, что Россия преимущественно набирает солдат из бедных провинций и национальных республик.

«Для них это контракт с дьяволом, своеобразная игра в кальмара, [путь] в один конец. Они получают свой миллион, два, три, сколько им платят сейчас тех денег, и они фактически подписывают соглашение с дьяволом. Играют в игру в кальмара, с четким, мне кажется, пониманием, что это для них дорога в один конец. Но даже эти люди, все, кто готов в эту игру в кальмара сыграть, очевидно у них эти ресурсы уже подзаканчиваются», — подчеркнул он.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля 2022 года по 21 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 132 200 человек.