1130 оккупантов, 37 бронемашин и 8 танков за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии
За последние сутки РФ потеряла 1130 человек, 235 БпЛА и 8 танков / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За минувшие сутки противник потерял около 1130 военных. С 24 февраля 2022 года по 21 октября 2025 года общие потери армии окупантов ориентировочно составили 1 132 200 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- танков — 11 278 (+8);
- боевых бронированных машин — 23 436 (+37);
- артиллерийских систем — 33 902 (+23);
- РСЗО — 1524;
- средства ПВО — 1229;
- самолетов — 428;
- вертолетов — 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 72 600 (+235);
- крылатые ракеты — 3864;
- корабли/катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 026 (+134);
- специальная техника — 3980.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрекращающиеся атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.