1130 оккупантов, 37 бронемашин и 8 танков за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

21 октября, 08:51
Поделиться:
За последние сутки РФ потеряла 1130 человек, 235 БпЛА и 8 танков / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За последние сутки РФ потеряла 1130 человек, 235 БпЛА и 8 танков / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки противник потерял около 1130 военных. С 24 февраля 2022 года по 21 октября 2025 года общие потери армии окупантов ориентировочно составили 1 132 200 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • танков — 11 278 (+8);
  • боевых бронированных машин — 23 436 (+37);
  • артиллерийских систем — 33 902 (+23);
  • РСЗО — 1524;
  • средства ПВО — 1229;
  • самолетов — 428;
  • вертолетов — 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 72 600 (+235);
  • крылатые ракеты — 3864;
  • корабли/катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 026 (+134);
  • специальная техника — 3980.

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрекращающиеся атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies