За минувшие сутки противник потерял около 1130 военных. С 24 февраля 2022 года по 21 октября 2025 года общие потери армии окупантов ориентировочно составили 1 132 200 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танков — 11 278 ( +8);

+8); боевых бронированных машин — 23 436 ( +37);

+37); артиллерийских систем — 33 902 ( +23);

+23); РСЗО — 1524;

средства ПВО — 1229;

самолетов — 428;

вертолетов — 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 72 600 ( +235);

+235); крылатые ракеты — 3864;

корабли/катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 65 026 ( +134);

+134); специальная техника — 3980.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрекращающиеся атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.