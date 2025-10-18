Большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными .

Об этом говорится в материале The Economist, опубликованном 17 октября.

Издание отмечает, что на Западе часто концентрируются на недостатке личного состава у Вооруженных Сил Украины, тогда как важнее то, как мало территории захватила Россия ценой десятков тысяч жизней.

«Если ничего кардинально не изменится, Путин не сможет выиграть войну на поле боя. Тот факт, что он продолжает попытки, свидетельствует лишь о том, что у него исчерпались идеи», — пишет The Economist.

По оценкам около 200 источников журналистов, от западных правительств до независимых исследователей, совокупные потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения до января 2025 года составили от 640 до 877 тысяч человек, из которых 137−228 тысяч погибшими.

К 13 октября это количество выросло почти на 60%, до 984 тысяч — 1,44 миллиона солдат, среди них от 190 до 480 тысяч погибших.

«Более того, внезапный крах оборонительных линий Украины маловероятен, учитывая то, как ведут войну две армии. Постоянное наблюдение с помощью беспилотников в сочетании с высокоточным оружием большой дальности сделало скопление сил вблизи фронта самоубийственным», — сказано в публикации.

Несмотря на такие масштабы, территориальные достижения России остаются незначительными, считает The Economist. Исходя из темпов нынешнего продвижения, полный захват оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей потребует не менее пяти лет — до лета 2030 года. А чтобы завоевать всю территорию Украины, России понадобилось бы еще 103 года.

Аналитики также обращают внимание на соотношение потерь между армией Украины и РФ. По данным сайта UALosses, который фиксирует некрологи украинских военных, с начала вторжения погибли более 77 тысяч защитников, еще примерно столько же считаются пропавшими без вести.

The Economist считает, что даже если реальные потери вдвое больше, то в 2025 году на каждого погибшего украинца приходится пятеро погибших российских солдат. Приблизительные расчеты издания указывают, что количество солдат, погибших в войне, составляет 0,5−1,2% от довоенного числа мужчин в возрасте до 60 лет в России, по сравнению с 0,6−1,3% в Украине.

«При таких темпах именно Россия может первой столкнуться с нехваткой живой силы, несмотря на мощную мобилизационную кампанию. Массовые потери этим летом фактически уничтожили преимущество Путина в вербовке», — отметили журналисты.

По данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки РФ потеряла около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 18 октября 2025 года общие потери врага составляют около 1 129 180 человек.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).