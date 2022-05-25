Беларусь поставляет оружие России — премьер 25 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Мурал в сербском Белграде (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что страна поставляет оружие России. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

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В эфире гостелеканала Беларусь-1 вечером 24 мая Головченко заявил, что оружие белорусского производства сейчас востребовано не только внутри страны, а и «для нужд» страны-агрессора.



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«У нас есть совместные программы. Сейчас мы интенсивно работаем над усовершенствованием того, что было, ведем исследовательские и конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Поэтому сейчас для белорусской оборонки очень ответственный и динамичный период», — утверждает он.

Белорусский премьер признал, что санкции Запада привели к «очень масштабным ограничениям на импорт», так как ВПК страны использовал западные комплектующие. По его словам, производители «занялись импортозамещением» и «укрепили связи с российскими производителями».



Белорусский диктатор Александр Лукашенко позволил Владимиру Путину использовать территорию Беларуси для размещения российских войск, перевозки техники и вооружения, размещения там самолетов страны-агрессора и запуска ракет по мирным городам Украины. При этом самопровозглашенный «президент» Беларуси и приспешник Путина лжет, что страна «не является агрессором» в полномасштабной войне, развязанной Россией против Украины.

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