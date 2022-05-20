Непредсказуемый союзник Путина. Глядя на Беларусь, страны ОДКБ подумают дважды, оказать ли Кремлю даже символическую поддержку — эксперт 20 мая, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Саммит ОДКБ прошел 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Саммит ОДКБ показал, что на постсоветском пространстве у российского диктатора Владимира Путина остался всего один союзник — лукашенковская Беларусь. Однако инстинкты выживания Александра Лукашенко одновременно толкают его в противоположных направлениях на предмет, какую позицию занять в войне РФ против Украины, пишет в своей колонке внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.



Белорусский автократ был единственным лидером стран Организации Договора о коллективной безопасности, кто на саммите 16 мая призвал военный блок объединить свои силы «для защиты России и против Запада», напомнил Уитмор.

Видео дня

«Отсутствие поддержки со стороны состоящей из шести стран ОДКБ подчеркнуло углубление международной изоляции России, что становится очевидным даже для самых стойких сторонников Кремля», — констатировал эксперт из Atlantic Council.

После завершения саммита Лукашенко стремился продемонстрировать свою полезность и верность Путину, сосредоточив свои войска вдоль белорусской границы с Украиной, по-видимому, чтобы попытаться отвлечь украинские силы от битвы на Донбассе. Хотя, по словам Брайана Уитмора, Лукашенко и остается последним союзником Кремля на постсоветском пространстве, он все так же непредсказуем.

«Инстинкты выживания Лукашенко одновременно толкают его в противоположных направлениях на предмет, какую позицию занять в войне Путина против Украины. Почти полная зависимость от российского диктатора в смысле политического выживания заставляет Лукашенко поддерживать войну Путина. В то же время тот факт, что эта война ведется плохо, в Беларуси войну не поддерживают, за ее поддержку Запад накладывает дополнительные санкции и страна оказывается в более глубокой международной изоляции, побуждает Лукашенко дистанцироваться от конфликта», — отметил автор.

Поддержка страны-агрессора уже дорого обошлась Беларуси. По данным белорусского правительства, санкции Запада стоили стране $16 млрд и около $18 млрд, недополученных от экспорта.

«Видя изоляцию, от которой страдает Беларусь, поддерживающая войну Путина, издержки, варьирующиеся от экономических санкций до исключения из международных спортивных мероприятий, другие бывшие союзники России в ОДКБ явно подумают дважды, прежде чем оказать Кремлю даже символическую поддержку», — написал Уитмор.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.