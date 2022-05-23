Диктатор написал послание генсеку ООН. Лукашенко заявил, что не считает Беларусь агрессором в войне России против Украины
Белорусский диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в переданном генсеку ООН послании заявил, что Беларусь якобы не является агрессором в войне России против Украины.
Война России против Украины — главные события 23 мая
Об этом сообщает Белта.
«Мы — не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели», — заявил он.
По словам диктатора, Беларусь «искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения».
Лукашенко заявил, что война в Украине — это война у стен Беларуси.
«Учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране», — заявил он.
4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.
5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.
Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.
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