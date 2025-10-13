«Это совершенно новое начало». Трамп прибыл в израильский Кнессет и заявил, что война в секторе Газы закончилась

Президент США Дональд Трамп прибыл в Кнессет и заявил, что война в секторе Газа закончилась. Об этом сообщает The Times of Israel .

Отвечая на вопрос журналистов о том, завершилась ли война в Газе, Трамп сказал: «Да».

«Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого еще никогда не было. Любовь на улицах просто невероятная. Это просто замечательный день», — подчеркнул он.

Президент США заверил, что группировка ХАМАС придержится режима прекращения огня.

«Мы очень рады за них (заложников — ред.). Они будут счастливы и будут иметь замечательную жизнь. Они были очень храбрыми», — подчеркнул Трамп.

Когда президент США прибыл в Кнессет, то коротко поздоровался со спикером Амиром Оханой. Затем он сел, чтобы подписать гостевую книгу Кнессета.

«Для меня это большая честь. Замечательный и прекрасный день, новое начало», — отметил лидер Белого дома.

Затем Трамп направился в пленарный зал, чтобы выступить перед Ксенетом, став четвертым президентом США, который это сделал.

Во время встречи в аэропорту Бен-Гурион Трамп сказал президенту Израиля Ицхаку Герцогу и премьер-министру Беньямину Нетаньяху: «Это великий день. Возможно, лучший в вашей жизни».

13 октября группировка ХАМАС передала Красному Кресту 20 израильских заложников. Трамп наблюдал за освобождением заложников с борта самолета Air Force One.

12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.