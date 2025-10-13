13 октября, в день освобождения последних израильских заложников из плена ХАМАС , возле консульства США в Тель-Авиве на побережье развернули огромную надпись с благодарностью президенту США Дональду Трампу, которая видна с воздуха.

Как пишет CNN и свидетельствуют фотографии агентства Reuters, огромная надпись включает слова «спасибо» и «дом» на английском языке и простирается вдоль побережья. При этом слова благодарности написаны на фоне силуэта Трампа, который сегодня должен прибыть с визитом в Израиль. Таким образом президента США решили поблагодарить за посредничество в заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Инфографика: REUTERS/Ilan Rosenberg

Организаторы акции заявили, что создали эту надпись в надежде, что Трамп сможет увидеть ее с борта своего самолета, когда прилетит в Израиль через несколько часов. А заложники, которые сегодня возвращаются домой, смогут прочитать ее с вертолетов, когда их будут доставлять в Тель-Авив после освобождения.

Общая длина надписи достигает длины трех футбольных полей.

Накануне Трамп вылетел из США в Израиль, который посетит с визитом по случаю заключения окончательных договоренностей о завершении войны в секторе Газа.

Соглашение между ХАМАС и Израилем и освобождение последних заложников: что известно

Утром 13 октября ХАМАС начал процедуру передачи Израилю последних 20 живых заложников, которых боевики держали в плену после жестокого нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

Этому предшествовали непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем в египетском Шарм-эль-Шейхе (Египет), направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Телеканал Al Jazeera сообщал, что ХАМАС на переговорах в Египте выдвинул требование, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних израильских заложников.