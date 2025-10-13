Трамп заявил, что соглашение по Газе может стать «самым большим достижением» в его жизни

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение мирного соглашения по Газе может стать «самым большим делом, в котором он когда-либо участвовал». Об этом он сообщил в телефонном интервью Axios во время полета в Израиль на борту президентского самолета, где ожидается освобождение 20 заложников, которых удерживает ХАМАС.

По словам Трампа, его мирный план имеет целью завершить вооруженное противостояние, в результате которого, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, погибли более 67 тысяч палестинцев.

В понедельник, 13 октября, президент США выступит перед израильским парламентом — Кнессетом. На вопрос, какое послание он выразит израильскому народу в своей речи, он ответил: «Любовь и мир навеки». Во время своего короткого визита в Израиль он также встретится с семьями заложников и премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Трамп заявил, что наблюдал за митингом в Тель-Авиве, посвященным поддержке заложников, который состоялся в субботу. В мероприятии приняли участие его дочь Иванка Трамп, зять Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф. Президент назвал митинг «впечатляющим» и добавил, что «все были в восторге».

Во время интервью Трамп также заявил, что не знает причин, почему Нетаньяху не будет участвовать в международном саммите в Шарм-эш-Шейхе, посвященном достижению мира в Секторе Газа. По словам президента, список участников формировали египетские организаторы.

В то же время президент назвал положительным участие в конференции президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. По словам Трампа, большое количество стран-участниц свидетельствует о том, что мир «сплотился вокруг его мирного плана».

Трамп также заявил, что достижение соглашения по Газе стало бы невозможным, если бы он в июне не приказал нанести удары по иранским ядерным объектам. Он считает, что эти действия ослабили поддержку ХАМАС со стороны Тегерана и заставили группировку быть более сговорчивой. Президент убежден, что устранение «угрозы» иранской ядерной программы открыло путь для объединения арабских и мусульманских государств вокруг мирного урегулирования в Газе.

ХАМАС передал Красному Кресту первую группу из семи израильских заложников в рамках освобождения 20 пленных 13 октября. Красный Крест подтвердил, что начал операцию для освобождения заложников в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ожидается, что вторую группу передадут Красному Кресту на юге Газы в 10:00.

12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.