Трамп прибыл в Израиль, за освобождением заложников ХАМАС он наблюдал с борта Air Force One

Дональд Трамп прибыл в Израиль, где происходит освобождение заложников (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

В понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль в ходе процесса по освобождению заложников, которых удерживал ХАМАС.

Об этом сообщает CNN.

Самолет Air Force One приземлился в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива.

Перед отъездом Трамп заявил, что это «особое время», поскольку вступает в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, в заключении которого он принимал участие.

Реклама

Также сообщается, что во время полета Трамп следил за прямым эфиром освобождения первых заложников в рамках мирного соглашения.

Трампа встречала большая делегация израильских официальных лиц во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой.

Также присутствуют президент Израиля Исаак Герцог, посол США в Израиле Майк Хакаби и Джаред Кушнер, зять Трампа, который помог заключить окончательное соглашение о прекращении огня, уточняет CNN.

Ранее ХАМАС передал Красному Кресту первую группу из семи израильских заложников в рамках освобождения 20 пленных.

Ранее сообщалось, что ХАМАС 13 октября освободит 20 живых заложников в обмен на палестинских заключенных, был опубликован список имен, который совпадает с израильским. Начало обмена было запланировано на 08:00 по местному времени (совпадает с киевским).

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.