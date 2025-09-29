По данным источников СМИ, Биньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа звонил премьеру Катара из Белого дома (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в присутствии президента США Дональда Трампа извинился перед премьер-министром Катара Мохаммедом аль-Тани за недавний авиаудар по руководству группировки ХАМАС в Дохе.

Об этом 29 сентября сообщили издание Ynetnews и телеканал N12 со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Нетаньяху по просьбе Трампа звонил премьеру Катару из Белого дома и выразил сожаление по поводу гибели катарского офицера безопасности в результате израильского авиаудара.

Как сообщили источники N12, возможно, будет поднят вопрос о выплате компенсации Катару. Более того, само извинение Нетаньяху считается значительным шагом, поскольку это было условием официальной Дохи для возобновления ее участия в качестве посредника в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Как заявил высокопоставленный израильский чиновник телеканалу, кризис, возникший вокруг удара по Дохе, оказался более серьезным, чем первоначально предполагали власти Израиле.

Два источника, знакомые с деталями, рассказали 12, что просьба об извинениях со стороны Израиля поступила от эмира Катара шейха Тамима аль-Тани.

«Этот вопрос также поднимался в ходе переговоров, которые провели госсекретарь США Марко Рубио с эмиром в Дохе и с премьер-министром Нетаньяху», — подытожили журналисты.

Армия обороны Израиля заявила, что 9 сентября нанесла удар по руководству ХАМАС в Катаре. Израиль уверяет, что перед ударом принял меры для уменьшения ущерба гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов и дополнительную разведку.

Арабские СМИ сообщают, что все высшие руководители ХАМАС присутствовали в здании во время удара, пишет The Times of Israel.

Среди членов делегации, пострадавшей во время нападения в штаб-квартире в Дохе, был лидер ХАМАС в Газе и главный переговорщик Халил аль-Гайя.

В Белом доме удар Израиля по руководству группировки ХАМАС назвали таким, что «противоречит» цели президента Дональда Трампа по достижению мира в секторе Газа.

Как сообщают источники Axios, Нетаньяху не посоветовался ни с Трампом, ни с его главными советниками до запуска ракет, что вызвало гнев в Белом доме и беспокойство у мировых лидеров.

15 сентября президент Трамп призвал Израиль действовать осторожно в отношениях с Катаром — на фоне ударов Иерусалима по лидерам ХАМАС в Дохе.

«Мое сообщение заключается в том, что они должны быть очень, очень осторожными. Они должны что-то сделать с ХАМАСом, но Катар был большим союзником Соединенных Штатов», — сказал глава Белого дома.