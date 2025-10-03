США предоставили Катару гарантии безопасности в случае внешней агрессии

Об этом говорится в указе президента США Дональда Трампа, сообщает Укринформ.

Согласно документу, любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет рассматриваться Вашингтоном как угроза миру и безопасности Соединенных Штатов.

Реклама

«США будут принимать все законные и надлежащие меры — дипломатические, экономические и, при необходимости, военные — чтобы защитить собственные интересы и интересы Катара, а также восстановить мир и стабильность», — отмечается в указе. В то же время подчеркивается, что нынешняя политика США заключается в обеспечении безопасности и территориальной целостности Катара в случае внешней агрессии.

Однако документ не уточняет, что именно будет считаться «вооруженным нападением» и какие конкретные действия могут быть применены в ответ.

Как сообщалось, 9 сентября Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре. Доха осудила атаку, подчеркнув, что не будет терпеть «безрассудных и безответственных действий Израиля».

Армия обороны Израиля заявила, что 9 сентября нанесла удар по руководству ХАМАС в Катаре. Израиль уверяет, что перед ударом принял меры для уменьшения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов и дополнительную разведку.

Арабские СМИ сообщали, что все высшие руководители ХАМАС присутствовали в здании во время удара, пишет The Times of Israel.

Среди членов делегации, пострадавшей во время нападения в штаб-квартире в Дохе, был лидер ХАМАС в Газе и главный переговорщик Халил аль-Гайя.

В Белом доме удар Израиля по руководству группировки ХАМАС назвали таким, что «противоречит» цели президента Дональда Трампа по достижению мира в секторе Газа.

Как сообщают источники Axios, Нетаньяху не посоветовался ни с Трампом, ни с его главными советниками до запуска ракет, что вызвало гнев в Белом доме и беспокойство у мировых лидеров.

15 сентября президент Трамп призвал Израиль действовать осторожно в отношениях с Катаром — на фоне ударов Иерусалима по лидерам ХАМАС в Дохе.