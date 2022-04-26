«Не как в Чечне или Афганистане». Почему за последние 40 лет в мире не было войны, похожей на российско-украинскую — Казарин и Мацарский 26 апреля, 18:41 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналисты Павел Казарин и Юрий Мацарский в программе Двойные стандарты на Радио НВ рассказали об особенностях ведения войны России против Украины и объяснили, почему подобного противостояния не было в мире последние 40 лет.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«Российская армия уже не притворяется освободителями. Они ведут себя как завоеватели, воспринимают занятые украинские города как трофей, который им достался, и не чураются пользоваться правом сильного, расстреливая и убивая людей, насилуя женщин», — рассказал Казарин.

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Вопреки этому, добавил он, мирная жизнь возвращается в освобожденные города, но, по его мнению, угроза северным областям остается:

«Мы понимаем, это вовсе не значит, что угроза российской оккупации исчезла и перестала нависать над регионами Украины, которые граничат с Россией. Эта война ведется не локально, а она ведется глобально. Если Россия сочтет, что ей нужно повторить неудачный опыт интервенции в северные области Украины, то она может попробовать это организовать».

При этом, ведущие Двойных стандартов уверены, что украинская армия — абсолютно героическая: на юге ребята живут без воды, с перебитым водопроводом, но не теряют боевого духа.

Там, возле Николаева, в первые дни войны пытались высадиться вражеские ДРГ.

«С вертолетов они пытались рядом с военными частями высадиться. А наши пацаны их всех покрошили, разжились оружием, отбросили их от города. А ведь в этом же тоже идиотизм и дебилизм российского военно-политического руководства. Сколько десантников может сидеть в вертолете? Даже если взять самых худеньких, десяток ты их посадишь. И ты этот десяток собираешься высадить рядом с военной частью, где сидят вооруженные люди? <...> Запредельное непонимание процессов и ситуации. Они их просто на убой туда сбросили», — убежден Мацарский.

Украина — это самое эпичное среди всего, что происходило за все это столетие, считают журналисты.

«За последние 40 лет, начиная с ирано-иракской войны и с [Фолклендской войны] 1982 года, не было в мире войн, где было бы столкновение двух кадровых армий. Чаще всего это были войны регулярной армии против партизан: как в Чечне, как в Афганистане. <...> Мы стали наглядным исключением за последние 40 лет, потому что наша война с Россией — это война именно двух институциональных военных машин, двух армейских организмов, где применяется вся номенклатура современного вооружения, включая ПВО, авиацию, флот», — отметил Казарин.

Мацарский продолжил, что спутниковая разведка тоже имеет большое значение во время российско-украинской войны:

«Спутниковая разведка здорово помогает установить, где, кто, когда, как перемещается, где какие занимает позиции. Плюс ко всему именно благодаря спутникам удается, например, выявить очередные свидетельства чудовищных преступлений россиян. Мы со спутников видим новые братские могилы, новые массовые захоронения убитых украинских граждан».

Но главное сейчас — это артиллерия, убежден Казарин:

«Почему в этой войне такие большие потери в технике? Почему они имеют столь масштабный характер? Потому что артиллерия. И это действительно боги войны, они действительно решают. <...> То, что нужно реально нашей армии, — это не только противотанковые и противозенитные комплексы, но в первую очередь тяжелое вооружение — то, которое нужно институциональной военной машине».

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