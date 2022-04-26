Россия воюет, Украина побеждает. Западные СМИ прогнозируют ход войны до важной для Путина черты — 9 мая 26 апреля, 08:20 Цей матеріал також доступний українською Супермотивированные украинские силы не только устояли и даже кое-где продвинулись, но и наблюдают, как враг снова застревает, пишет американский еженедельник Newsweek (Фото:Marko Djurica / REUTERS)

Медленное продвижение с имеющимися силами, всеобщая мобилизация, замораживание конфликта или применение ядерного оружия — западные СМИ рассматривают четыре сценария продолжения российской агрессии в Украине.

Сможет ли российский диктатор Владимир Путин за две недели — до 9 мая, дня капитуляции нацистской Германии, одержать какую-либо военную победу, рассуждает американский еженедельник Newsweek . По прогнозам экспертов-собеседников издания, к этой дате Россия либо найдет способ заявить об определенной победе, либо же этот день обозначит переход от «специальной военной операции» к «войне». Тогда РФ объявит национальную мобилизацию и возникнет угроза дальнейшей эскалации ее боевых действий в Украине.

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В настоящее время силы Путина разбросаны, истощены и не демонстрируют никаких признаков обновления. Американские военные и разведчики считают, что большое наступление на юге уже зашло в тупик: ни одна из сторон не может полностью победить другую, говорят они. Россия снова зависит от авиаударов с большого расстояния, артиллерии и ракетного огня, чтобы проложить путь для продвижения наземных сил, — комментирует изданию старший офицер армии США на условиях анонимности. — Но она не может поддерживать наступление на гигантском фронте, который сейчас создала. Супермотивированные украинские силы не только устояли и даже иногда продвинулись, но и наблюдают, как враг снова застревает. Да, Россия воюет, но Украина побеждает".

18 апреля Россия начала то, что называют второй фазой вторжения в Украину, с целью захватить Донбасс и взять в кольцо находящиеся там украинские силы. Однако украинские защитники в Мариуполе все еще держатся. А на втором — южном фронте, который открыл агрессор с заявленной целью «установить полный контроль над южной Украиной», российские войска тоже зашли в тупик, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинских вооруженных сил. Последние, между тем, расширили контроль над территориями вокруг Харькова. Как предполагает американская разведка, Россия, похоже, отказалась от цели захватить второй крупнейший город Украины так же, как это было в случае с Киевом. Агрессор захватил несколько населенных пунктов на Донбассе, впрочем, не смог продвинуться к северу от Херсона ближе к Николаеву.

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Между тем, Запад продолжает поставлять Украине оружие: вскоре страна получит первую поставку артиллерийского — первого сугубо наступательного — оружия.

В течение следующих двух недель Путину может и удастся достичь определенного продвижения на Донбассе, однако в целом прогнозы неблагоприятны, считают эксперты. Это заставляет предположить осуществление второго варианта — объявление войны и приказ о национальной мобилизации.

«Учитывая цену войны в человеческих потерях, что составляет [для России] до 20 тыс. погибших солдат, а также нестабильность внутренней поддержки продолжения боевых действий, шансов на успешную национальную мобилизацию в стране мало», — отмечает в комментарии Newsweek военный, работающий в Пентагоне.

При этом, по мнению Майкла Кофмана, директора российских исследований в Вашингтонском центре военно-морского анализа (CNA), без национальной мобилизации наступление на Донбассе останется последним большим наступлением, которое способны осилить российские войска.

О том, что Путину будет очень сложно достичь своих целей в Украине, пишет и Роб Ли, военный аналитик и старший научный сотрудник евразийской программы американского аналитического центра Институт исследований внешней политики (FPRI) в колонке для британского журнала The Economist . После провала захвата Киева российский диктатор сосредоточил усилия своих военных на окружении украинских вооруженных сил на Донбассе, впрочем, растущее истощение угрожает способности достичь даже этой второстепенной цели, пишет Ли. Теперь все будет зависеть от того, какая из сторон быстрее истощится.

Россия потеряла немало военной техники. Ее человеческие потери еще масштабнее. В запасе осталось немного. К вторжению в Украину РФ привлекла 75% своих батальонных тактических групп (БТГ) постоянной готовности — тех, что укомплектованы профессиональными солдатами и офицерами. То, что позже она направила еще несколько БТГ (возможно более десяти) из таких критических гарнизонов как Калининград, Таджикистан и отколотый от Грузии регион Южная Осетия, подчеркивает масштабы проблем РФ с человеческими ресурсами, считает автор. Агрессору едва ли удастся еще больше нарастить свои наземные силы без призыва военнообязанных.

Что это значит для битвы за Донбасс? Обычно атакующие силы стремятся к численному превосходству над защитником в соотношении три к одному, если не больше. Пока такого преимущества, за несколькими исключениями в некоторых локациях, у России нет. Она может попытаться компенсировать это авиаударами и артиллерией, а также больше полагаться на хуже подготовленные силы так называемых ЛНР и ДНР. Но это не обеспечит агрессору быстрого прорыва — скорее всего, любое продвижение России будет медленным и дорогим, убежден Ли.

Между тем среди преимуществ, которые есть у Украины, — осведомленность о целях врага, позволяющая срывать его планы и перехватывать инициативу. Это также способность перемещать войска и снабжение по своей территории быстрее, чем это делает агрессор. Кроме того, украинская противовоздушная оборона ограничивает эффективность российских авиаударов на Донбассе, заставляя российские вертолеты запускать свои ракеты на большую дистанцию с меньшей точностью.

Проблемы России с численностью личного состава, который нужен ей не только для наступления, но и для удержания позиций и ротации подразделений, в сочетании с высокой степенью истощения заставляют предполагать, что наступление России на Донбассе обернется для Путина лишь частичным успехом.

В свою очередь американский журнал Foreign Affairs пытается спрогнозировать результат войны в Украине с помощью исторических параллелей и опыта других войн ядерной эпохи. Так, в начале полномасштабного вторжения России в Украину этот конфликт казался шокирующим новым и жутко непредсказуемым, пишет издание. Позднее война в Украине стала все больше напоминать другие конфликты, произошедшие за последние семь десятилетий. Она разворачивается по образцу ограниченной войны в ядерную эру, повторяя сценарий, написанный в Корее и неоднократно с того времени повторенный.

Корейская война впервые столкнула между собой два ядерных государства — СССР и США. В течение трех лет, когда на Корейском полуострове шли ожесточенные бои, обе стороны, не желая новой большой войны, постепенно установили негласные правила для вооруженного конфликта в ядерную эпоху. Они решили не использовать ядерное оружие, не нападать на территории или режимы друг друга, а также разрешить боям проходить настолько жестоко, насколько того хотели воюющие стороны. Таким образом, ядерное оружие, несмотря на всю его мощность, оказалось удивительно бессильным, констатирует Foreign Affairs. Его использование создало бы больше проблем, чем решило, и поэтому ни одна сверхдержава его не применила.

Позже по тем же правилам развернулись войны во Вьетнаме, в Персидском заливе, в Ираке, советская и американская войны в Афганистане. А теперь война в Украине.

Хотя битва за Донбасс будет иметь решающее значение для определения результата войны, отмечает издание, уже сегодня можно многое предсказать. В частности, борьба завершится либо мирным урегулированием путем переговоров с предварительным установлением территориального статус-кво, либо застынет в замороженном конфликте вдоль линии столкновения армий на востоке. При этом Путин не применит ядерное оружие, и сделает это не из благих побуждений, а по холодному расчету. Он знает, что это повлечет за собой «небывалое возмездие и общий позор без каких-либо стратегических преимуществ, которые бы их оправдали». Кроме того, радиоактивное заражение вполне может распространиться на Россию.

Между тем США не будут атаковать Россию. В Украину не введут войска НАТО, не установят над ней запретную для полетов зону и не будут преследовать российские силы, если они вернутся домой. Ведь все эти шаги влекут серьезные риски эскалации, которой НАТО хочет избегать так же, как и Москва. Но при этом НАТО будет чувствовать свою обязанность не допустить значительной победы Москвы — не только ради Украины, но и во избежание опасного прецедента, который подтвердит: ядерное оружие может служить для защиты неправомерно полученных в результате военной агрессии приобретений.

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