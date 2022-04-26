Западный «ленд-лиз» для ВСУ. 10 самых эффективных образцов тяжелого вооружения, ПЗРК и боевых дронов, которые передают Украине 26 апреля, 15:25 Сюжет СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською Модификация британского бронетранспортера Stormer, оснащенная зенитной пусковой установкой для ракет Starstreak — именно такие БТР должны передать Украине (Фото:Sgt Mark Webster RLC)

Украина может выиграть войну против России, если получит достаточную поддержку и вооружение от Запада, заявил по итогам недавнего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин.



Война России против Украины — главные события 26 апреля

Это же мнение Остин повторил и сегодня, 26 апреля, в Германии. Там на американской авиабазе Рамштайн проходит встреча министров обороны более чем 40 стран мира, собранная по инциативе США. Ее миссию можно назвать исторической: главы оборонных ведомств надеются выработать стратегию постоянной военной поддержки Украины в ее сопротивлении российскому вторжению.

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Как ожидается, именно на этой встрече свое первое "добро" на поставку тяжелого вооружения Украине наконец-то даст правительство Германии в лице главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт. Многие другие страны Запада, включая США и Великобританию, еще ранее согласились поставить Украине различные образцы тяжелой западной техники, в том числе крупнокалиберные артиллерийские установки и бронетехнику.

«Очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности, понимать, что именно и когда именно нам нужно. Не через неделю и месяцы, а немедленно, когда Россия пытается активизировать свои атаки», — заявлял еще 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Агентство АР 26 апреля констатировало, что сейчас разворачивается именно тот процесс, избежать которого пытался российский диктатор Владимир Путин. «Чем дольше украинская армия отражает вторжение россиян, тем больше преимуществ западного вооружения и обучения она поглощает — именно эту трансформацию Владимир Путин хотел предотвратить прежде всего, начиная вторжение», — подчеркивает АР.

НВ напоминает о 10 самых эффективных видах вооружений, включая тяжелое оружие, которого ждет или уже начинает получать Украина.

Артиллерийские установки и бронетехника

Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Цезарь оснащены орудием калибра 155 мм и могут быть использованы для уничтожения живой силы противника, артиллерийских батарей, дзотов, прохождения полевых заграждений. Название Цезарь — это французская аббревиатура CAESAR (CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie). Об их передаче Украине заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, не уточняя объем и сроки поставок.



Фото: Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

Производит такие САУ французская компания Nexter, разработка берет свое начало в 1990-х годах. Первые установки был поставлены Вооруженным силам Франции в 2002 году, постепенно гаубицы Цезарь заменили во французской армии более старую модель AUF1 (1970-х годов). Такие установки Франция использовала в Ираке и в Афганистане. Их главные преимущества — высокая подвижность, большая дальность стрельбы, а также автоматическая система заряжания, что делает эти гаубицы одними из самых современных в мире.

Основные характеристики гаубиц Цезарь:

САУ базируется на колесном шасси Renault Sherpa 10 ( 6 x 6) — его масса более 18 тонн, длина 10 м, ширина 2,55 м.

6 x 6) — его масса более 18 тонн, длина 10 м, ширина 2,55 м. Высота установки с орудием в обычном положении — 3,7 м, со сложенным для авиатранспортировки — 2,7 м ( гаубицы Цезарь можно перевозить транспортными самолетами).

гаубицы Цезарь можно перевозить транспортными самолетами). Кабина бронированная и защищает экипаж от пуль калибра до 7,62 мм, а также осколков снарядов; вмещает 5 человек.

Основное орудие — 155-мм пушка. Наводить ее можно как в автоматическом режиме ( с помощью системы управления огнем), так и вручную с помощью оптических приборов.

с помощью системы управления огнем), так и вручную с помощью оптических приборов. Установка оснащена автоматической системой подачи снарядов, ее максимальная скорострельность — 6 выстрелов в минуту.

Дальность стрельбы прямой наводкой — до 2000 м, активно-реактивным снарядом — до 42 км.

Запас хода — более 600 км.

Расчет САУ: 5−6 человек



Для стрельбы могут использоваться осколочно-фугасные, кассетные, дымовые, осветительные снаряды, активно-реактивные снаряды, а также противотанковые управляемые снаряды Bonus. Боекомплект САУ — 18 выстрелов.

Гаубицы М777 ( производство — Великобритания, Украине их предоставляют Канада и США)

Полевые буксируемые (прицепные) гаубицы калибра 155 миллиметров производит британская компания BAE Systems. В двух пакетах помощи США пообещали передать Украине 90 единиц М777 и около 184 тыс. снарядов к ним. О передаче таких гаубиц Украине сообщили и власти Канады — не уточнив количество, однако добавив, что вместе с ними украинские защитники получат и «соответствующие боеприпасы». По данным CBC News, в поставке будут высокоточные снаряды Экскалибур с GPS-наведением.

Фото: Sgt. Jose E. Guillen / USMC

Главным преимуществом гаубиц М777 является их относительно малый вес при точности и дальнострельности орудия (более 30 км). Ее легкость также существенно облегчает транспортировку, обслуживание и хранение орудия.

«Три семерки [М777] стреляют намного дальше, почти на 10 км, чем российские гаубицы», — отметил в комментарии Настоящему времени военный эксперт Олег Жданов. Эффективность орудия значительно выше при использовании 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов Эскалибур, обладающих увеличенной дальностью полета. «Это снаряды, которые используются для поражения особо важных целей с помощью разных систем наведения, но как правило по GPS-координатам. Точность при этом — плюс-минус четыре метра. Для артиллерии это просто «трехочковый», — добавил Михаил Жирохов, еще один военный эксперт.

Главные характеристики гаубиц M777:

Максимальная дальность стрельбы: обычными снарядами — 24,7 км, специальными снарядами — более 30 км

Скорострельность: от 2 до 5 выстрелов в минуту

Время на развертывание орудия: менее 3 минут

Масса — 4218 кг

Максимальная скорость буксирования — 88 км/ч, по по пересеченной местности — 24 км/ч

Чем транспортируют: тягачи, 5-тонные грузовики либо 2,5-тонные грузовики, самолеты, вертолеты

Расчет гаубицы: 5 человек

Зенитные самоходные установки Гепард / Gepard ( Германия)*

*будут переданы Украине по информации немецких СМИ, ожидается официальное подтверждение от властей Германии

Зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard производилась немецкой компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов на базе (шасси) танка Leopard. Эти установки заменили в Бундесвере американские ЗСУ M42 Duster. В 1996 году немецкие Гепарды были модернизированы.

Фото: Rainer Lippert / Wikimedia

После того, как правительство Германии долгое время не решалось поставлять в Украину тяжелое оружие, 26 апреля немецкие СМИ сообщили, что производитель все же получила зеленый свет на продажу Украине модернизированных Gepard из бывшего арсенала Бундесвера. Принципиальное решение правительства уже принято, хотя еще не объвлено, сообщила DW.

Установки Gepard могут быть полезны для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высотах до 3 км (летящих со скоростью до 350—400 м/с), а также наземных или надводных целей на дальности до 4500 метров. Они способны стрелять с места, с короткой остановки и в движении.

Основные технические характеристики ЗСУ Гепард:

Орудия: башня установки, способная обернуться на полный круг, оснащена двумя 35 мм пушками Oerlikon GDF

САУ имеет два радара: поисковый и отслеживающий

Скорострельность: 550 выстрелов в минуту ( каждое из двух орудий).

каждое из двух орудий). Длина стволов: составляет 90 калибров ( 3,15 м)

3,15 м) Начальная скорость снарядов: 1440 м/с

Эффективная дальность поражения: 5500 м.

Боекомплект: 640 снарядов для поражения воздушных целей и 40 бронебойных снарядов для стрельбы.

*будут переданы Украине по информации британской Daily Express

Самоходная артиллерийская установка (САУ) AS-90 производится британской компанией Vickers Shipbuilding and Engineering с 1980-х годов и постепенно заменила в армии Великобритании другие устаревшие САУ. Британские вооруженные силы применяли их в том числе в войне в Ираке. По информации Daily Express, британцы передадут Украине 20 таких установок и 45 тысяч снарядов к ним.

Фото: Pfc. Rhonda J. Roth-Cameron, U.S. Army

Основные характеристики:

Гаубица AS-90 представляет собой самоходную артиллерийскую установку на гусеничном шасси с вращающейся башней

Броня — 17-мм сталь ( корпус и башня)

корпус и башня) Орудие — 155-мм орудие; вспомогательное вооружение — 7,62-мм пулемёт L7. Для автономной работы артиллерийских систем имеется вспомогательный дизельный двигатель.

Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами: 24,9 км

Скорострельность: максимальная — 3 выстрела за 10 секунд; средний темп — 2 выстрела в минуту в течение 60 минут.

Боеприпасы — все стандартные боеприпасы НАТО калибра 155 мм, в том числе с корректируемой траекторией.

Длина САУ — 9,07 м

Ширина — 3,3 м

Высота — 3 м

Масса — 45 т

Боекомплект: 48 снарядов зарядов.

Экипаж: 5 человек

Как минимум 200 таких бронетранспортеров Украине передадут власти США.

M113 — американские бронетранспортеры 1960-х годов, которые производились до 2007 года. Долгое время именно эта модель оставалась основным бронетранспортером армии США, они также поставлялись за рубеж и использовались во многих вооруженных конфликтах по всему миру. В последние годы постепенно замещаются более современными машинами.

Фото: A United States Air Force M113 at Joint Base Balad, Iraq / Dainomite

Существует множество модификаций такого типа бронетранспортеров, однако все M113 имеют бронированный корпус (масимальная толщина брони до 44 мм), неизменной остается и их ходовая гусеничная часть.

Основные характеристики базовой модели M113:

Длина — 4,86 м,

Ширина — 2,69 м

Высота 2,5

Масса без нагрузки — 9,13 т, боевая масса — 10,37 т

Максимальная скорость по шоссе — 64 км/ч, на плаву ( базовая модель является также амфибией) — 5,6 км/ч

базовая модель является также амфибией) — 5,6 км/ч Запас хода по шоссе — около 320 км

Экипаж — два человеа, помимо них можно штатно перевозить еще 11 человек

Бронетранспортеры Stormer ( Великобритания)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал, что его страна передаст Украине несколько бронетранспортеров Stormer, оснащенных зенитными пусковыми установками для ракет Starstreak. В Лондоне надеются, что они усилят ПВО Украины.

Модификация Stormer, оснащенная зенитной пусковой установкой для ракет Starstreak - именно такие БТР должны передать Украине / Фото: Sgt Mark Webster RLC

Stormer — это современные бронированные машины производства британской компании BAE Systems Land & Armaments. Этот БТР имеет множество модификаций Украина видимо получит Stormer HVM (High Velocity Missile), оснащенный современными зенитными ракетами малой дальности (подробнее о ракетах Starstreak ниже). Британская армия использует такой вариант для противовоздушной обороны на небольших расстояниях.

Технические характеристики:

Экипаж: 3 человека + дополнительно способен вместить 8 человек

Вооружение: 1×7,62 мм стандартный пулемет + зависящее от комплектации вооружение ( например, установка для ракет Starstreak)

например, установка для ракет Starstreak) Длина: 5,27 м

Ширина: 2,4 м

Высота: 2,27 м

Максимальная скорость: 80 км/ч

Дальность пробега: 650 км

Боевые дроны-камикадзе

Беспилотники Switchblade ( США)

США пообещали поставить Украине более 700 тактических беспилотников Switchblade, производителем которых является американская компания AeroVironment.

Фото: U.S. Army AMRDEC Public Affairs

Это небольшой беспилотник, оснащенный камерами, системами наведения и боеголовками, который может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный урон. Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон-камикадзе с боеприпасом прямо в нее.

Пентагон не уточняет, ударные БПЛА какого типа получит Украина, однако беспилотники Switchblade имеют две модификации.

Switchblade-300 — «младшая» версия системы, боеголовка которой эквивалентна 40-мм гранате, используемой в гранатомете, что делает дрон наиболее эффективным против пехоты и легкобронированной техники. Заряд может детонировать как в воздухе, так и при непосредственном контакте с целью.

Это компактный дрон длиной в 61 см, который вместе с с чехлом для переноски и пусковой установкой весит всего 2,7 кг — то есть, помещается в обычный рюкзак. Небольшие размеры позволяют запускать его с различных воздушных, морских и наземных платформ.

Дрон может находиться в воздухе до 15 минут и управляется на расстоянии около 10 километров. Круизная скорость беспилотника — около 100 км/час; во время атаки дрон может разогнаться до 161 км/час, что делает его практически неуловимой целью для противника.

Switchblade-600 — большая версия беспилотника, которая используется против танков и тяжелой бронетехники. Он значительно тяжелее своего младшего брата (общий вес — 23 килограмма), однако обладает большей дальностью работы (до 40 км), большим временем автономной работы (до 40 минут) и высшей скоростью атаки (до 185 км/час).

Беспилотники Phoenix Ghost ( США)

Phoenix Ghost — это тактический боевой дрон (БПЛА подобного типа также называют дронами-камикадзе или барражирующими боеприпасами), новая разработка калифорнийской компании Aevex Aerospace. «То, чего никто раньше не видел», — написал о Phoenix Ghost журнал Politico, разделяя заинтересованность многих других западных СМИ новейшей разработкой. США пообещали поставить Украине 121 единицу таких беспилотников.

В Пентагоне пояснили, что Phoenix Ghost был оперативно разработан специально для нужд Украины и задач, стоящих перед ВСУ в противостоянии российским войскам. «Он обеспечивает те же тактические возможности, что и [беспилотники] Switchblade», — пояснил ранее журналистам спикер Минобороны США Джон Кирби.

Известно, что Phoenix Ghost может взлетать вертикально, работать ночью, используя свои инфракрасные датчики, а также находиться в воздухе больше 6 часов для поиска или отслеживания цели. Последний фактор — его главное преимущество перед Switchblade, который способен летать не более часа (обычно 30−40 минут).

Однако принцип действия обоих аппаратов схожий: оператор может направить такой дрон-камикадзе в цель, взорвав небольшую боеголовку. До этого он способен кружить в воздухе необходимое время, ведя также видео наблюдение. Генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дэптула, член правления Aevex Aerospace, заверил, что Phoenix Ghost эффективен против среднебронированных наземных целей (включая БТР или даже верхнюю, менее защищенную часть брони многих типов танков). Однако он крупнее и тяжелее беспилотников Switchblade, самую миниатюрную модель которых можно переносить в рюкзаке.

Новые типы ПЗРК

ПЗРК Мистраль / Mistral ( разработка Франции, Украине их предоставляет Норвегия)

Переносной зенитный ракетный комплекс Mistral был разработан французской компанией MBDA и принят на вооружение в конце 1980-х. В 2000 был разработан усовершенствованный вариант этого ПЗРК, обе модификации стоят на вооружении более чем 20 стран мира.

Министр обороны Норвегии Бьорн Эрик Грэм сообщил, что его страна уже передала Украине около 100 ракет комплексов Мистраль для противовоздушной обороны.

Фото: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons

Эти ПЗРК используются для поражения низколетящих вертолетов и самолетов.

Длина одной ракеты составляет 1,8 метра, а масса — 19 кг. Вся пусковая установка весит 24 кг.

Мистраль эффективно атакует цели на расстоянии 500−6000 метров и максимальной высоте до 3 км.

Скорость ракеты достигает 800 м/с, а ее боевая часть атакует цель, разрываясь на 1800 осколков сферической формы.

ПЗРК Starstreak ( Великобритания)

Британский переносной зенитно-ракетный комплекс был разработан в 1980-х компанией Thales Air Defence, на вооружение армии Великобритании принят ближе к концу 1990-х.

Считается многоцелевым комплексом, может быть использован для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.

Фото: Capt. Joe Bush, 82nd Airborne DIVARTY

После пуска и разгона ракеты происходит отделение трех суббоеприпасов с лазерным наведением. При этом сама ракета ПЗРК Starstreak способна разогнаться до скорости 3,5−4 Маха (до 6 тыс. км/ч), что делает ее самой быстрой из существующих ракет класса «земля-воздух» малой дальности.

Starstreak имеет ряд преимуществе перед другими ПЗРК, поскольку его его нельзя заглушить средствами инфракрасного или радиолокационного противодействия, как и подавить противорадиолокационными ракетами.

Основные характеристики:

Длина ракеты — 1,39 м

Диаметр корпуса — 0,13 м

Размах крыла — 0,27 м

Масса ракеты — 14 кг

Дальность действия: 300 — 7000 м

Масса каждого из трех боевых субэлементов — около 0,9 кг



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