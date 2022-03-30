«Когда именно — вопрос логистический». Встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время — Подоляк 30 марта, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Зеленский систематически заявляет о готовности лично встретиться с Путиным (Фото:ОПУ)

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в ближайшее время, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения предоставлены российской стороне. Они говорят, что в принципе можно уже начинаться готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет — это вопрос уже такой, логистический скорее. Потому что россиянам нужно посмотреть на наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них», — пояснил он на брифинге.

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По словам Подоляка, сейчас идет работа рабочих подгрупп, которые поясняют и уточняют определенные позиции.

«Мы считаем, что пакет документов готов, ключевой документ — Договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира, и где уже заявленные страны есть, с которыми Андрей Ермак проводит консультации. Поэтому, наверное, мы можем выходить на понимание того, что в ближайшее время будет встреча президентов. Когда именно — сказать невозможно, потому что это уже вопрос логистический», — резюмировал представитель ОПУ.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.

Зеленский систематически заявлял, что готов лично встретиться с Путиным.

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