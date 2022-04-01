Встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле — Эрдоган 1 апреля, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Вчера Эрдоган провел переговоры с Зеленским, ожидается его разговор с Путиным (Фото:ОПУ)

Встреча и переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина могут состояться в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Возможно, в Стамбуле состоится саммит лидеров. Как Турция, мы будем очень рады», — сказал он в ответ на вопрос журналистов, пишет Sabah.

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По его словам, оба лидера настроены положительно.

Эрдоган напомнил, что 31 марта провел переговоры с Зеленским, а 1 апреля у него запланирован разговор с Путиным.

«Я надеюсь, они определят, когда это может быть в качестве даты. Если мы сможем провести такой саммит лидеров в нашем Стамбуле и в результате, я надеюсь, мы сможем принять решение превратить эту негативную тенденцию в позитивную с двумя лидерами, мы, как Турция, конечно, будем очень рады», — резюмировал он.

Накануне Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор. Президент Турции предложил провести встречу с Путиным в одном из турецких городов.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.

Зеленский систематически заявлял, что готов лично встретиться с Путиным.

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