Встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле — Эрдоган
Вчера Эрдоган провел переговоры с Зеленским, ожидается его разговор с Путиным (Фото:ОПУ)
Встреча и переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина могут состояться в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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«Возможно, в Стамбуле состоится саммит лидеров. Как Турция, мы будем очень рады», — сказал он в ответ на вопрос журналистов, пишет Sabah.
По его словам, оба лидера настроены положительно.
Эрдоган напомнил, что 31 марта провел переговоры с Зеленским, а 1 апреля у него запланирован разговор с Путиным.
«Я надеюсь, они определят, когда это может быть в качестве даты. Если мы сможем провести такой саммит лидеров в нашем Стамбуле и в результате, я надеюсь, мы сможем принять решение превратить эту негативную тенденцию в позитивную с двумя лидерами, мы, как Турция, конечно, будем очень рады», — резюмировал он.
Накануне Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор. Президент Турции предложил провести встречу с Путиным в одном из турецких городов.
29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.
Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.
В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.
Зеленский систематически заявлял, что готов лично встретиться с Путиным.
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